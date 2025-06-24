MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
24.06.2025 10:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 147 gün sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında yer yer gözleri dolduğu fark edilen Bahçeli "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir grup toplantılarına katılamıyordu. Bugün 147 gün sonra ilk kez MHP Grup Toplantısı'na katılan Bahçeli'nin konuşmasına başlarken gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

"BİZLERİ TAKİP EDEN VATANDAŞLARIMIZI SELAMLIYORUM"

Konuşmasına "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz. Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

"BİZ SİYASETİMİZİ BOŞ HAYALLER ÜZERİNDE YAPMIYORUZ"

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamazız.

Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde

"SİYASETİ İSTİSMAR MAKSADIYLA YAPMIYORUZ"

Bizim siyasi varlık nedenimiz bu büyük millet gerçeğidir. Biz o varsa ayaktayız, siyasetimiz de Türk milleti var oldukça olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere istismar maksadıyla yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek için yerine getirmiyoruz. Çünkü siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen bir tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve ömrünü bu siyasete adamış, eli yüreğinde on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve emeği vardır. Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün yeniden kucaklaştığı, çıkarsız arkadaşlığın, kutlu ve kutsal hedeflerin her şeyin üzerinde tutulmuş çatıdır. Namusu ve gücü olan her millet gibi bizim de milletimiz de tek yürek olarak savunma başarısını bugüne kadar göstermiştir.

"ETRAFIMIZDAKİ KANLI OYUNLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa da düşman emeller canlıdır. Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz. Kim saldıracakmış bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur.

Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde

Çatışma ve savaşların birbirlerine eklemlendirerek kaos oluşturduğunu görüyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'mizdir. 22 Haziran'da ABD'nin İran'ı bombalamasıyla savaşa aktif olarak girmiştir. İran bunun üstüne misilleme üzerine misilleme yapmaktadır."

Devlet Bahçeli, Ankara, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 34ts6665:
    yapay zeka ile seslendirmesi iyi yapsalar bari. 25 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    reis 2 20 Yanıtla
  • tuncay8891:
    dunya lideri puuuaaaaaaa 20 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Vaaaaayyyyyy Kurucu Önder Gelmiş 11 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Hala Bunu Milliyetçi, Ülkücü Gören Varmı. acaba? Gören Varsa Ya Biz Miliyetçiler Miliyetçi Değiliz Ya Bu Şahsı Savunanlar. 9 1 Yanıtla
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