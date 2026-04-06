Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

Haberin Videosunu İzleyin
06.04.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in yakın zamanda gerçekleşen istifası sonrası MHP'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"AJAN" İDDİASI 

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları ise kafaları karıştırmıştı.

BAHÇELİ "KÜSKÜNLÜK YOK" DEMİŞTİ 

Yönter'in istifası ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir" demişti.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Devlet Reisin vardır bir bildiği 25 40 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Hata İstanbul NATO üstü de Devlet aklı sayesin de 8 3
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    baya biliyor hiç sorma. doların ekonominin durumundan belli maslalah onlara 2 3
  • özkan çetin özkan çetin:
    İzzet Ulvi nin taraflarini bence yok ettiler , 20 3 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    hayirdir 15 2 Yanıtla
  • Ede ede Ede ede:
    ne oluyor orda 9 1 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Takım dağıldı devam edin partide dağılcak 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:17:56. #7.13#
SON DAKİKA: MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.