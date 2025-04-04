MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

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Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor. Bahçeli, 66 gün sonra kameralar tarafından ilk kez görüntülendi.

04.04.2025 13:55
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında mezarını ziyaret etti.

66 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılarak 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi.

HAYLİ ZAYIFLADIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Partililer tarafından etten bir koridorun arasından Türkeş'in kabrine ilerleyen Bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunlarının etkisiyle hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

"HAY MAŞALLAH" NİDALARIYLA YOLCU EDİLDİ

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi. Ameliyatı sonrası kamera önüne çıkmayan ve faaliyetlerini konutundan telefon aracılığıyla sürdüren Bahçeli'nin bu sabah MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başında gerçekleşen anmaya katılacağı basına yansımıştı. Ancak Bahçeli anmaya katılmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • yobaz deşen:
    ölmemiş lanet olsun 22 43 Yanıtla
  • Kirker:
    Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun Rabbim. çok şükür sizi tekrar aramızda görmek ne kadar mutlu bir his olduğunu bir ben birde Allâh bilir. hoşgeldin devlet baba, hoşgeldin liderim 28 35 Yanıtla
  • m1karting_61:
    çok şükür Allah sağlıklı uzun ömürler versin 25 32 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ölmemiş şerbet 15 39 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Bir sonraki seçimi zor görür. Aklı varsa son kez erken seçim kararı alıp partinin düşüşünü görür İnşaAllah. (EMEKLİ) 25 18 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    CEHAPE şok, hani olduydu 27 11 Yanıtla
  • MARC GARDENER:
    ensesinden mi tanidiniz ??? 16 9 Yanıtla
  • sserdarurr:
    hani yüzü nerde ? 13 6 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    yüzünü gösterin ne malum onun olduğu 10 3 Yanıtla
  • Volkan:
    madem öyle de niye halen canlı yayına çıkmıyor ??. sesli ve görüntülü mesaj yayınlamıyor ????. 7 3 Yanıtla
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