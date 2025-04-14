Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı - Son Dakika
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Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, "İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı." dedi.

14.04.2025 17:41  Güncelleme: 18:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, İmamoğlu ile ilgili hukuki sürecin bir an önce karara bağlanması gerektiğini söyledi.

BAHÇELİ'DEN "İMAMOĞLU" ÇIKIŞI

Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif ve teşmili yapılarak icrası, milli ve manevi değer yargılarının aleyhine ikmali, anayasa ve yasaların bağlayıcılığını ihlal ederek ilerleyişi hukuk ve demokraside devasa çatlaklara, hatta vahim çarpıklıklara sebep olacaktır.

"CHP'NİN HANÇERİ SAPLAYACAK YER ARAMASI TAM BİR İLKESİZLİK"

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'mizi bu neviden bir karanlığa sürüklemek maksadıyla patent hakkına sahip olduğu kriz, kaos ve kargaşa siyasetine azgınlaşmış ihtirasların refakatiyle hız vermiştir. Dünyada olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, kartların yeniden karılıp güç merkezleri arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik temelli bilek güreşlerinin yoğunlaştığı bir dönemde CHP yönetiminin eline hançer alıp saplayacak yer arayışına geçmesi tam bir ilkesizlik, tamamıyla izansızlıktır.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN OTOKONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ORTADA"

Bu partinin öne çıkan lekeli isimlerinin içi boş hamaset ve çıtası yükselen hakaret üslubu taşınamayacak ölçüde ağır bir yüke dönüşmüş, öyle ki hıyanet sınırına kadar dayanmıştır. CHP Genel Başkanı'nın otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır. Ülkesini ve milletini seven, hukukun üstünlüğüne boyun eğen hiçbir siyaset insanının heves ve tevessül etmeyeceği söz, fiil ve eylemlere başvurmak ayıplı bir siyasetin tezahürü olduğu kadar ahlaki ve politik kırılmanın deşifresidir. CHP'nin genel merkez binasının gayri resmi, gıyabi ve kaçak gecekondu şeklinde Silivri'ye taşındığını söylemek abartılı, arızi ve afaki bir değerlendirme sayılmamalıdır.

"BASİT VE BAYAĞI BİR SİYASET CAMBAZLIĞI"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin haksızca, hayasızca ve hamakata dayalı olarak tek adam rejimi propagandasıyla karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı'yla siyasi ve ideolojik yandaşlarının resmen ve aleni biçimde tekleşen birisinin peşine takılması trajikomik bir orta oyun numunesidir. Bindirilmiş ve sipariş edilmiş zoraki kalabalıklardan mülhem meydanlarda CHP Genel Başkanı'nın malum ve mühim bir yargısal süreci ve yargı mensuplarını hedef alması ziyadesiyle yanlış olmanın yanı sıra basit ve bayağı bir siyaset cambazlığıdır.

"İMAMOĞLU İLE İLGİLİ MAHKEME SÜREÇLERİ İVEDİLİKLE KARARA BAĞLANMALI"

Anlaşılan odur ki, CHP'nin nihai gayesi sokak ve boykot çağrılarının üzerine bina edilmek istenen iç isyan, siyasi ve toplumsal anarşinin patlak vermesidir. Fakat ne CHP ne bu partiyi kumanda eden dış işgal cephesi asla ve kat'a kirli emellerine muvaffak olamayacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

"ZANLI İMAMOĞLU SUÇSUZCA BERAAT EDİLMELİ"

Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir. Televizyon ekranlarından, gazete sayfalarından ve sosyal medya platformlarından sabah akşam kerameti kendinden menkul bir yolsuzluk failiyle ilgili abuk sabuk görüş, düşünce ve paylaşımları aziz milletimiz dinlemeye ve izlemeye mecbur değildir.

"ÖZGÜR ÖZEL 100 MİLYON İMZA TOPLASA NE OLACAK?"

CHP Genel Başkanı'nın tek adam merakına ve menşeine dayalı siyasetine tahammül edecek akıl ve vicdan sahibi hiçbir vatandaşımız da esasen yoktur. İmza toplayarak dehşet verici iddiaların faili olan bir zanlının cezaevinden çıktığı veya çıkarıldığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Üstelik imza toplayarak bir ülkenin erken seçime gitmesi diye bir şey de ancak tahayyül ve tenakuz aleminin bir mahsulü olup yok hükmündedir. Özgür Özel 100 milyon imza toplasa ne olacak, ne çıkacak, neye yarayacaktır?

"CHP'NİN EĞİLİM YOKLAMASI EVLERE ŞENLİK"

İmza kampanyası filmiyle isyan ve işgal çatısı örülmek isteniyorsa, bunun bedelini muhatapları hukuken ve siyaseten çetin derecede ödemeye hazır olmalıdır. Demokrasi ve hukuk fabrikasyon mahiyetli eften püften imzalarla değil, muazzez millet iradesiyle mühürlü ve mündemiçtir. CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yaptığı eğilim yoklaması da evlere şenliktir. Bu partinin tek adayla yapılan oylamada üyelerine oy verdirerek demokrasi devriminden bahsetmesi tuluat tiyatrosunun yeni bir versiyonudur.

Dahası Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen oy sayısı CHP'nin sözde demokrasi devriminde oy kullananların tam 18,2 katıdır. Özgür Özel, CHP üyelerinden 1 milyon 653 bin kişinin, dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 844 bin kişinin oy kullandığını iddia etmiş, toplamı da 15 milyon 497 bin kişi olarak açıklamıştır. Halbuki 28 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy sayısı 27 milyon 834 bin 589; oy oranı da yüzde 52,18'dir. CHP'nin tek parti dönemlerinden alışkın olduğu "açık oy gizli tasnif"le yaptığı kandırmaca sayımın bile nasıl bir aczi, açığı, eksiği ve yetersizliği teyit ettiği meydandadır.

"CHP'NİN BOZGUNCU SİYASETİ HUSUMETİN SONUCUDUR"

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kumar masasına oturan münafık muhterisleri ve şer oyunlarını her cephede karşılamaya, bunların alayının üstesinden gelmeye muktedirdir. Özgür Özel'in yabancılara ülkemizi şikayet etmesi mandacı siyasetin gözlerini araladığına işarettir ve böylesi bir rezaletin demokratik faturası muhakkak olacaktır. Terörsüz Türkiye'nin bahar ve barış iklimi adım adım tesis ediyorken, dünyanın diplomasi nabzı Antalya'da atıyorken, bölge ve küresel siyasette sözü dinlenen bir irade devamlı yükseliyorken CHP'nin bozguncu siyaseti husumet ve huşunetin sonucudur.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞIMARIK SİYASETİ ÇUVALLAYACAKTIR"

Bu berbat sonucun Türk milleti nezdinde hiçbir ederi ve değeri yoktur. Özgür Özel'in şımarık ve şuursuz siyaseti çuvallayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların eteğine tutunan müflis, müfsit ve ikiyüzlü siyaset tellallarından müteşekkil CHP zihniyetine teslim edilmeyecektir. Bu irade ve isteği sonuna kadar gösterecek olan da büyük Türk milletidir."

Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
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Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Uğur BOZKURT:
    Ne korktunuz ama adamdan. Ama korkunun ecele faydası yok o erdoGan'a söyle, yolcusunuz ilk seçimde. (EMEKLİ) 83 59 Yanıtla
  • ertan güler:
    yedi göbek MHP liyiz, rezil ettin bizi , siz AKP sözcüsü müsünüz ?! 82 43 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Bağlayacaklar da, yalanları tam oturtamıyorlar emmi 68 42 Yanıtla
  • ender3316:
    tamam oldu duydunuzmu hakimler size diyor yargıya müdahale yapıyor 64 44 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    yani diyor ki bir an önce salıverilsin çünkü ters tepti iktidar kanadında imamoğlu operasyonu 57 38 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Kurdukları kumpas da ikinci perde başlıyor demekki nede olsa savcısı hakimi maaşlı elemanlarınız ne isterseniz emrinize amadeler. Karşı çıkanlar anında haritanın sağ tarafında kendilerine yer beğenmek zorunda olacakları için bu dünyada İşiniz iş Allahın huzurunda bakalım ne yapacaksınız. 44 28 Yanıtla
  • ertan güler:
    tırsmayın ula :))) 38 29 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Olumlu yorumlamayı gerektiren doğru bir yaklaşım. takipçisi olmalı diye düşünüyorum. 21 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    adamın iktidara gelene gibi bir niyeti yok ki. ne ayranın dokulsun nede bilmem ne. yazık koskoca MHP yi yüzde 5 lere dusurdu. 18 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    şimdi adalet bağımsız öylemi mundar emir vermiş işe bak 12 0 Yanıtla
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