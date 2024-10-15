MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösterdi. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

15.10.2024 11:20
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösteren Bahçeli, " Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" dedi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÇAĞRI

Açıklamasının devamında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis'teki kapalı İsrail oturumuna ilişkin konuşan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Bey'in açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir" diye konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ'A SERT SÖZLER

Anayasa'nın 3. maddesini hedef alan Numan Kurtulmuş'a sert sözler sarfeden Bahçeli, "Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır. Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir" dedi.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMASI

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Uzattığım el, hsapsız bir eldir. Uzattığım el, samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el, Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüştür. Elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgarlar eserken içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız" şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

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Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Omer Zeroglu:
    bu ülkeye en çok zarar veren zihniyetinin başı sensin maalesef 181 60 Yanıtla
  • Noci Kono:
    adamsın başkanım 60 116 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Sanırım ,midemizi bulandıracak bir sürece yine giriyoruz. 98 21 Yanıtla
  • İbrahim Demir:
    çözüm süreci geliyor 80 25 Yanıtla
  • Ece Zorlu:
    senin kadar hiç bişey bilmeyen bi insan daha görmedim ben, gelmişsin 100 yaşına halaaaa siyaset peşindesin. Zaten bi ayağın çukurda bırak bu işleri dine yönel aç ellerini son günlerini allaha dua ederek geçir, senin neyine siyaset ya bide o kadar insanın günahına giriyorsun. 73 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Senin hiç birşey bildiğin yok 69 21 Yanıtla
  • Ahmet Tan:
    Devlet babaaaa 20 63 Yanıtla
  • Mehmet Kelleci:
    yazıklar olsun bahçeli herşeyin sorumlusu sensin 58 16 Yanıtla
  • Reis 13:
    Eyyy İsrail , sen neymişsin bee bahçeli korkudan bukalemun oldu. 48 24 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Yakında dışarı salın dersiniz siz bu kafayla 43 8 Yanıtla
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