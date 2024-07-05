MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı.MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından UEFA'nın skandal kararına tepki gösterdi. Bahçeli, ''UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır'' dedi.

05.07.2024 17:14
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UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin UEFA'nın kararına tepki göstererek, "Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bahçeli, "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"TAHAMMÜLÜ İMKANSIZ SKANDAL BİR KARARDIR"

UEFA'nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.

Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

"TÜRK MİLLETİNE BESLENEN İFLAH OLMAZ HUSUMETİN TEZAHÜRÜDÜR"

Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür.

UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir.

Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gölge düşmüştür.

Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır.

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

"TÜRKİYE'NİN HOLLANDA MAÇINA ÇIKMAMASI AHLAKİ VE MİLLİ BİR BEKLENTİDİR"

Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır.

Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız.

Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı. Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında "uygunsuz hareket" sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı. Soruşturmayı karara bağlan UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın - Son Dakika

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    Yorumlar (73)

  • Mert Pktkn: Oldu dayı, iyi alıştınız sahadan çekilmeye. Millet senden çoktan vazgeçti, sen eve ne zaman döneceksin ??? 154 58 Yanıtla
    Seash: boş boş siyaset yapmayın kardeşim. 29 46 Aziz Can: bi hayalimiz vardı final oynamak UEFA elimizden alır bence gitmeyin fazla üzerine almanya bizi çekemedigi için bir fırsat buldu ve şikayet etti abi en iyisi cezaya razı olalım yoksa eleniriz güzel oyun işaretimizi memlekette havalimanda yaparız takım gelince 9 13 Beşiktaş 1903: Birde andımızı kaldıranlari protesto etse 14 3 Kerim Cüceler: işine bak boş adam 2 0 Ramazan Sarac: sen mi karar vereceksin ona hadi git demlen sen 0 0
  • Emrullah Güllü: çıkıp hollandayi yenmek en büyük tepki olur 124 5 Yanıtla
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  • Mesut Erdoğan: Reis biz denedik onu, Hollanda’nın işine gelir, kutlama yapar eğlenirler birde bakın kupamız var falan diye hava atarlar 70 9 Yanıtla
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