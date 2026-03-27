MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

27.03.2026 22:31
MHP'de kapalı kapılar ardında konuşulan bazı konuların dışarıya sızdırıldığı ve bu kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğu iddiasının ardından sosyal medya hesabından, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz." sözleriyle başlayan zehir zemberek bir paylaşım yapan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

MHP'de istifa depremi yaşandı. Parti içinde konuşulan bazı konuların dışarıya sızdırıldığı iddiasının ardından ortalık karıştı.

"MHP SIZAN AJAN"

Gizli konuları dışarıya sızdıran kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğu iddiasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yönter, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" dedi.

GEMEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden kapattı. Yönter'in daha sonra Twitter adresindeki gönderilerini korumalı hale getirmesi dikkat çekti.

    Yorumlar (2)

  • 852375 852375:
    bsg iüy.. 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İttifakta bir garip olaylar olaylar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
CHP’li Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı operasyon CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyon
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

22:05
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
21:29
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
21:00
İran’dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara “derhal terk edin“ çağrısı
İran'dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara "derhal terk edin" çağrısı
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:49:01.
