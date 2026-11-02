Michigan senatör adayı el-Sayed, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi - Son Dakika
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Michigan senatör adayı el-Sayed, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi

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Michigan'dan senatör adayı Abdul el-Sayed, CBS'teki 60 Minutes programında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek ABD vergilerinin silah alımına değil sağlık, eğitim ve altyapıya harcanmasını istedi. Sayed, İran'la savaşın bitirilip diplomasiye dönülmesini de savundu.

ABD ara seçimlerinde Michigan eyaletinden senatör adayı Mısır asıllı Demokrat Abdul el-Sayed, İsrail yönetiminin Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.

Sayed, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programına konuk oldu.

ABD'nin Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışan İsrail hükümetine yardım ettiğini belirten Sayed, bu yaklaşımın kendi içinde tutarsız olduğunu aktardı.

Müslüman senatör adayı Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin başka ülkelerin silah ve askeri teçhizat alımını finanse etmek yerine ülke içindeki ihtiyaçlar için kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı, eğitim ve altyapıya daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin bu süreci finanse etmek için kullanılmasını eleştirdi.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının bugüne kadar yeterince gözetilmediğini savunan Sayed, ABD'nin mevcut dış politikasının bu hakkın hayata geçirilmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma isteğinin yeterince dikkate alınmadığı değerlendirmesinde bulunan Sayed, sürecin eşit haklara sahip iki devletli çözüm anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sayed, İran'la yürütülen savaşın sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelere dönülmesi gerektiğini ifade ederek, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasına benzer bir diplomatik sürecin yeniden oluşturulabileceğini vurguladı.

ABD'nin dış politikasında insan hakları ve uluslararası hukukun temel alınması gerektiğini vurgulayan Sayed, ülkesinin kaynaklarının yurt dışındaki savaşları finanse etmek yerine Amerikalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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