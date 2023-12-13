Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor! Atatürk Havalimanı\'nın son hali havadan görüntülendi

Megakent İstanbul'un önemli lojistik alanlarının başında gelen Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor. Havalimanının son hali görüntülendi.
Airporthaber'de yer alan görüntülerde, uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam edildiği, etkinlikler için de dev led ekranlar kurulduğu görüldü.
2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak. 4 mevsim yeşil kalabilecek ağaç cinslerinin kullanılması ile parkta 145.300 adet ağaç dikileceği belirtildi.
9 ayrı noktadan giriş ve çıkışların yapılabileceği parkta 2,5 kilometre uzunluğunda yapay dere oluşturulacak. Ayrıca 10 bin metrekare çocuk oyun alanları ve 2,5 kilometre bisiklet yolları yapılacak.
Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmıştı. O tarihten sonra havalimanından ağırlıklı olarak iş jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı.
Uzmanlar, İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın muhtemel bir afet durumunda, özellikle de beklenen Marmara depremi için İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak hizmet vermesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
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