Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün yaptığı açıklamayla 20 bin öğretmen ataması yapılacağını, öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını duyurdu. Kontenjan sayılarını da açıklayan Tekin'in verdiği rakamlara ve mülakat yapılmasına tepki gösteren binlerce kişi sosyal medyadan istifa çağrısı yaparken, atılan tweet'ler sonrası "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu.

07.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada öğretmen atamalarıyla ilgili olarak söz konusu açıklamanın bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den tarafından yapılacağını duyurmuştu.

MÜLAKAT YAPILACAĞINI DUYURDU

Bu sabah kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanının, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor

KONTENJAN SAYILARINI DA PAYLAŞTI

Atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacağını da belirten Bakan Tekin, kontenjan sayılarını da paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Kontenjan sayılarını yetersiz bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i yorum yağmuruna tutarken, yapılan istifa çağrıları sonrasında "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı, Sosyal Medya, Yusuf Tekin, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor - Son Dakika
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