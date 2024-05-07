Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada öğretmen atamalarıyla ilgili olarak söz konusu açıklamanın bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den tarafından yapılacağını duyurmuştu.
Bu sabah kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanının, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade etti.
Atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacağını da belirten Bakan Tekin, kontenjan sayılarını da paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Kontenjan sayılarını yetersiz bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i yorum yağmuruna tutarken, yapılan istifa çağrıları sonrasında "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor - Son Dakika
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