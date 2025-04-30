Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı - Son Dakika
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Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremler sonrası 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını duyurdu.

30.04.2025 12:16  Güncelleme: 12:29
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İstanbul'da 6.2'lik sarsıntıyla başlayan deprem fırtınası devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, büyük paniğe neden olan depremler sonrası İstanbul genelinde 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını ifade etti.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, "Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. Bin 381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaşmıştı.

Depremden sonra İstanbul\'da 4 okul binası boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Güngör:
    yasal olarak docentken 5 yil bekleme yapmadan profken yine 5 yil bekleme yapmadan once prof sonra rektor olan insan ( goca reis imzali sekilde ittirilerek ) gelecek siniflarda vs degerler egitiminden bahsedecek.. akp kafasina ne denir.. erken secim denir ..yildik sizin adam kayirmalarinizdan ve cahilligi curetkarlastirmanizdan... 39 18 Yanıtla
    onder geldi:
    cango senin yorumu 15 tane satılmış troll beyenmemiş 1 0
  • Uuu bbb:
    bu bilinen bilinmeyeni şöyle karaname bakanı 21 23 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Siz bademlere Netanyahu kadar bile inanmıyorum. Düşünün benim gibilerin gözündeki itibariniz. 12 1 Yanıtla
    1241:
    asıl netanyahu sensin bilmem kaç no sende her numara vardır mumaratör 0 0
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SON DAKİKA: Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı - Son Dakika
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