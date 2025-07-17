MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, 544 okuldan 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması tartışma yaratmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları üzerine 29 kişi hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bunun üzerine MEB'de üst düzey bir görevden alma yaşandı.

ÖZGÜR TÜRK 5 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Yaklaşık beş yıldır Bakanlık'ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı, yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

Prof. Dr. Ersin Karaman

29 KİŞİYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tekin, aralarında okul yöneticilerinin de bulunduğu 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır."

719 KİŞİ TAM PUAN ALDI, TARTIŞMALAR ALEVLENDİRDİ

Türkiye genelinde ve yurt dışında 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi. Sınava katılan 963 bin 142 öğrencinin 719'unun tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması "usulsüzlük" ve "şaibe" iddialarını gündeme getirdi.

Öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirilen LGS sınavında geçen yıla kıyasla birinci sayısının yaklaşık 2 kat fazla çıkması dikkat çekerken, sınav sırasında soru kitapçıklarının WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ve bazı öğrencilerin bu durumdan avantaj sağlığı yönündeki söylentiler veli ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı ise yaptığı açıklamada, "Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar" demişti.

CHP'li Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "Milli Eğitim'den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var" sözlerine de tepki gösteren Tekin, "Koku varsa eğer CHP'li belediyelerden geliyordur" demişti:

"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar."