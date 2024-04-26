Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı

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Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

"SON 1 YILIN DEĞİL 10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU"

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkan yeni çalışmada "Bütünleşik Eğitim Modeli" benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatın sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

"MÜFREDATTA YÜZDE 35'LİK SEYRELTMEYE GİTTİK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti ve müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Tekin, ""Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı, toplantılar düzenlediği ve bütün bu birikimin geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındığı ve bu verilerin sistematik hâle getirildiği ifade edildi.

ÇALIŞMALARA 206 AKADEMİSYEN, 700'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendiği, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde de öğretmenin bu toplantılara sürekli katıldığı belirtildi. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

GÖRÜŞLERİN ARDINDAN SON HALİNİ ALACAK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.