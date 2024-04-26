Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı

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Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını yayınladı. 1 haftalık askı sürecinin ardından eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek taslağa son şekli verilecek.

26.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

"SON 1 YILIN DEĞİL 10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU"

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkan yeni çalışmada "Bütünleşik Eğitim Modeli" benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatın sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

"MÜFREDATTA YÜZDE 35'LİK SEYRELTMEYE GİTTİK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti ve müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Tekin, ""Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı, toplantılar düzenlediği ve bütün bu birikimin geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındığı ve bu verilerin sistematik hâle getirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağını yayınladı

ÇALIŞMALARA 206 AKADEMİSYEN, 700'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendiği, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde de öğretmenin bu toplantılara sürekli katıldığı belirtildi. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağını yayınladı

GÖRÜŞLERİN ARDINDAN SON HALİNİ ALACAK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: ÜLKEMDE MÜLTECİ İSTEMİYORUM 82 20 Yanıtla
    sehmus fatih: Biz şehit olalım onlar yaşasın 10 3
  • Burak Başkan: yine yeni bir sistem. maalesef geriye gidecek. ileri bir adım yok. her adım cehalete atılıyor. 67 20 Yanıtla
    TİMUR ÖZAY: varsa ileriye götürecek fikrin beyan edersin. daha görüş için yeni yayınlanmış söylediklerine bak. eminim 1000 kişi senden çok daha fazla bilgisi vardır. onların emeklerine saygı duy bari de sus. 35 24
  • satı öz: bu son müfredatda sizi emekli edicez inşallah 59 26 Yanıtla
  • Tuna güler: Eğitim sistemi yapboz oldu zaten. 63 7 Yanıtla
  • Gencer Guney: hangi STK (, cemaat) ile bu müfredat hazırlandı, 46 18 Yanıtla
  • Cem Sener: MÜLTECİLERE HAYIR, TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR 42 12 Yanıtla
    sehmus fatih: mültecilere hayır ve ırkçığıpa hayır 1 0
  • Harun Çelik: Kardeşim her yıl müfredatmı değiştirilir hangi eğitimcinin fikrini aldınız bir gecede tüm öğretmenleri cahil bırakıyorsunuz bu ne dir yahu 16 5 Yanıtla
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