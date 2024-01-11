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Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı - Son Dakika
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Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanmasını yasakladı. Açıklamada, ''Personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.'' denildi.

11.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:12
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askerlerin operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımının zayifet yarattığına ilişkin söylemlerin ardından alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanmaları yasaklandı.

"SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIM YAPAN PERSONEL İÇİN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

3'LÜ MAYIN TEMİZLEME GRUBU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim'e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö'nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap veren kaynaklar, İstanbul'da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Blacksea) Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur.

İmzalanan mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliğiyle karar alacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

"MAYIN AVLAMAK İÇİN 4 GEMİ KARADENİZ'DE GÖREV YAPACAK"

Kıyıdaş olmayan müttefiklerin bu organizasyona katkı beklentilerinin değerli olduğunu ancak oluşturulan bu inisiyatifin sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacağını belirten kaynaklar, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliğiyle gerçekleşebilir. Montrö kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz'de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir. İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez. İngiltere'ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şu an için bir talebi yoktur. MCM Blacksea kapsamında her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz'de görev yapacaktır."

TUZLA PİYADE OKULU'NDAKİ KRİZ İÇİN DİSİPLİN KURULU TOPLANACAK

Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp toplanmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"TCG İSTANBUL, TCG DERYA VE TCG ARİF EKMEKÇİ GEMİLERİ OCAK AYINDA ENVANTERE GİRECEK"

TCG İSTANBUL firkateyni, denizde ikmal gemisi TCG DERYA ve denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ gemilerinin 19 Ocak'ta Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şunları kaydetti:

"MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen TCG İSTANBUL firkateyninin halihazırda deniz kabul testi faaliyetlerine devam edilmektedir. Proje faaliyetlerinde gelinen durum itibarıyla TCG İSTANBUL firkateyninin yanı sıra denizde ikmal muhabere gemisi TCG DERYA, denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ ve Marlin İDA'nın ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır."

"İDLİB'DEKİ ÜS BÖLGEMİZİN ÜZERİNDE MİLLİYETİ BELİRLENEMEYEN İHA TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık kaynakları, Türk savaş uçaklarının birkaç gün önce İdlib üzerinde uçuş gerçekleştirdiğine dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi:

"7 Ocak 2024'te İdlib'deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır. Suriye sınırındaki faaliyetler Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir."

Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: sadece operasyon bölgesinde degil, hiçbir askeri kışlalarda ve kamu kurumundaki çalışanlar mesai saatleri içinde cep tlf kullanmamalı. ajanlık faaliyetlerde bulunuyorlar Yanıtla 33 17
  • Erdal Cekicoglu: Haklısın da ajanlık işlerini piyonluk görevlerini mesai saatleri dışında da yapabilirler illa mesai saati içinde olmuyor. 22 0
  • MİMOŞUN DÜNYASI: 1 senede 2 defa izne çıkan, kalan sürenin tamamını görevde geçiren adamların aileleri ile görüntülü konuşma, iletişim vs ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu bulun sonra emirler verin. Sene 2024 kardeşim. Usulsüz kullananın ilişiğini kes. Adam gibi kullanan ile ne işin var Yanıtla 4 5

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı - Son Dakika


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