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MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi.

14.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 11:04
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil kategoride aranan ve büyükşehirlere saldırı talimatı verdiği belirlenen terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

YEŞİL KATEGORİDE ARANIYORDU

Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)'nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı'nın yürütülen hassas çalışma neticesi Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi. "Mizgin Guyi" kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla "Kadın Gençlik Topluluğu" üyelerine talimatlar veriyordu. MİT tarafından, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori'de yer alan Sebahat Ormanlı'nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren terörist Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

ARACINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu terörist Ormanlı'nın yeri, MİT'in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, Türkiye'deki metropollerde, kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.

MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren terörist Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

SEBAHAT ORMANLI KİMDİR?

"Mizgin Guyi" kod adlı Sebahat Ormanlı, 2011 yılında Şırnak Silopi'de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı. Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye'ye geçerek örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu oldu.

Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

Türkiye'deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın hareket tarzı MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023'te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK\'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı\'yı etkisiz hale getirdi
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PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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