Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kapsamında esir takasının üçüncüsü gerçekleşiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

30.01.2025 15:43  Güncelleme: 16:00
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025'te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.

TÜM AKTÖRLERLE TEMASLAR SÜRDÜ

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına atfettiği önem doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü. Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

YARDIM TALEPLERİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

TAYLANDLI REHİNELER SERBEST

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü. MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Galatasaray 1905:
    sanane sana sen oncelikle ülkene sahip okadar masum yere suçsuz yere içerde yatan insanlar var onları birak 683 158 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Herkes biliyorki Erdogan bütün islami teröristlerin hamisidir 288 68 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yorum yaparken önce got teki bir karış tezzeği yıkayıp öyle yorum yapın bazı kişiler biliyor kendini sözüm ona 34 163 Yanıtla
  • Murat:
    Helal olsun sana müslümanların lideri.! Korkularından Çankaya'dan çıkmayanlarıda gördü bu millet. 48 19 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    vay be sanki hamas lideri 39 21 Yanıtla
  • Sk 06:
    yalannnnn Mısır çözdü bu üstüne alınıyor yersen ülke bitti bunlar Arap yağlama peşinde 15 27 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    kendi ülkenede bir baksan 11 23 Yanıtla
  • selman çakır:
    zaten ateşkes anlaşmasına göre bırakacaklar yani bu haberi niye yapıyosunuz ki 21 8 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Nede olsa dünyayı yöneten adam dünya lideri dünyayı titreten adam uçan adam sabah kalkar akşam yatar sağım solum 6 9 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    m.u{56ab8eb VFED..CL. .F....ID 0,168-792,582 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 1 2 Yanıtla
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