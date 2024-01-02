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MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı

MİT, İstanbul başta olmak üzere 8 ilde İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik Köstebek operasyonu düzenledi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. İsrail İstihbarat Servisi adına çalışanların, şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, Türkiye'deki İsrail ve Filistinli aktivistleri hedef aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin hedef kişileri takip edip fotoğrafladıkları da ortaya çıktı.

MİT\'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
02.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:45
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Milli İstihbarat Teşkilatı, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 8 şehirde İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik Köstebek operasyonu düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

MİT'TEN İSRAİL İSTİHBARATINA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından İsrail istihbarat servisi Mossad adına Türkiye'de faaliyet yürüten kişiler olduğunu belirledi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Arnavutköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenyurt, Kağıthane, Bakırköy, Başakşehir, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Fatih, Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 ayrı adrese operasyon düzenledi.

MİT'ten 8 ilde Mossad ajanlarına operasyon! 34 kişi gözaltında

34 KİŞİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar nakit para, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

HEDEFLERİNDE İSRAİL VE FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLER VARMIŞ

Operasyona ait yeni bilgiler de ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi. Şüphelilerin aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

YORUMLAR (1)
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