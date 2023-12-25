MİT\'ten nokta operasyon: PKK\'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İDEOLOJİK EĞİTİMLER VERİYORDU

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye- Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

KUZEY IRAK'TA SİLAHLI FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORDU

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Erdinç Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

HAVA VE KARA HAREKATLARINDA 56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan; Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava ve kara harekatlarında hafta sonundan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.