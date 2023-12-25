 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Terör örgütü adına büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal, Kuzey Irak'ta ise sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütüyordu.

25.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:20
Abone Ol

MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İDEOLOJİK EĞİTİMLER VERİYORDU

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye- Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi

KUZEY IRAK'TA SİLAHLI FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORDU

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Erdinç Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi

HAVA VE KARA HAREKATLARINDA 56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan; Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava ve kara harekatlarında hafta sonundan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT\'ten nokta operasyon: PKK\'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
YORUMLAR (4)
  • AKARCAY DERNEGI: Etkisiz hale getirildi diyene kadar leşini yere serdik geberttik serfsizleri kansızlari vatan hainlerini diye yazsanız daha iyi olur. Yanıtla 6 2
  • ibrahim akbulut: Sağındakilere de sıra yakın Yanıtla 19 2
  • NURETTİN AVGIN: Etkisiz hale getirildi ne demek yaa, Tüm medya bu terimi kullanıyor. Etkisiz hale getirildi deyince sanki biraz yumuşatılıyor gibi bir algı doğuyor insanda. Öldürüldü deseniz de içimiz biraz olsun rahatlasa. Yanıtla 49 5
  • Serkan Basar: bunların leşlerini de görmek istiyoruz ruhumuzun rahatlaması için Yanıtla 51 4

Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi - Son Dakika


13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Son Dakika
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 14:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement