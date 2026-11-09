Moldova, AB katılım müzakerelerini 2028'de tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika
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Moldova, AB katılım müzakerelerini 2028'de tamamlamayı hedefliyor

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Moldova, AB katılım müzakerelerini 2028\'de tamamlamayı hedefliyor
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Moldova, AB katılım müzakerelerini 2028\'de tamamlamayı hedefliyor
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Nicu Popescu, Moldova'nın AB katılım müzakerelerini 2028'de tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Eski Moldova Dışişleri Bakanı, ülkenin Avrupa mevzuatını uygulamada aday ülkeler arasında üçüncü olduğunu belirtti.

Eski Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nicu Popescu, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde reformlara odaklanarak kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, katılım müzakerelerini 2028 yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Avrupa Güvenlik Programı Eş Direktörü ve Kıdemli Politika Uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren Popescu, TRT World Forum kapsamında bulunduğu İstanbul'da, Moldova'nın AB'ye üyelik süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Moldova'nın 1990'lardan bu yana AB üyeliğini ülkenin demokrasi, güvenlik ve refahı için stratejik hedef olarak gördüğünü ve 2022'de Ukrayna ile AB üyeliğine başvurduğunu kaydeden Popescu, başvurunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısı sonrasında kısa sürede kabul edildiğini belirtti.

Başvurunun ardından uzun müzakereler yerine doğrudan AB mevzuatını uygulamaya odaklandıklarını kaydeden Popescu, "Eğer bu sürece büyük bir odaklanma, yoğunlaşma ve siyasi iradeyle yaklaşırsanız, oldukça hızlı şekilde ilerleme kaydedebilirsiniz." dedi.

AB Komisyonunun kısa süre önce yayımladığı yıllık ilerleme raporlarına işaret eden Popescu, Avrupa mevzuatının uygulanma düzeyi bakımından Moldova'nın aday ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Moldova'nın gelecek yıl 35 müzakere faslının 25'ine hazır olmayı hedeflediğini dile getiren Popescu, "Moldova'nın hedefi, AB katılım müzakerelerini 2028'de tamamlamak." diye konuştu.

Katılım müzakerelerinin tamamlanmasının ardından üyelik anlaşmasının hazırlanacağını ve AB üyesi ülkelerin ulusal parlamentolarında onay sürecinin başlayacağını aktaran Popescu, bunun da birkaç yıl içinde tamamlanmasını umduklarını belirtti.

"Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği kendi çıkarları açısından kritik"

Türkiye'nin Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisindeki rolünü de değerlendiren Popescu, Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve devlet olarak varlığını kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

Popescu, "başka ülkeleri işgal eden, işgal ettiği ülkelerin kaynaklarını diğer devletlere karşı kullanan bir Rusya'nın Türkiye'nin de çıkarına bir durum olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmasının başarılı sonuçlar ürettiğine değinen Popescu, Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırıldığını ve bunun küresel gıda fiyatlarının kontrol altında tutulmasına önemli katkı sağladığını anlattı.

Ankara'nın farklı alanlarda da diplomatik girişimlerde bulunduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Popescu, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların da devam ettiğini söyledi.

"Türkiye küresel ölçekte etkisini artıran orta güçlerden biri"

AB'nin karşı karşıya olduğu meydan okumalara ilişkin Popescu, dünyanın giderek çok kutuplu hale geldiğine, yeni ekonomik ve teknolojik güç merkezlerinin ortaya çıktığına işaret etti.

Popescu, "Bölgesel, hatta küresel ölçekte güçlerini yansıtma konusunda çok daha etkili olan orta ölçekli güçler mevcut, Türkiye de kuşkusuz bunlardan biri." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın ise geçmişe kıyasla küresel siyasetin merkezindeki ağırlığının görece azalmış olmasının doğal bir gelişme olduğunu, buna rağmen Avrupa'nın rekabet gücü ve ileri teknoloji alanlarında gerekli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Popescu, kıtanın küresel istikrarın önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürebileceğini dile getirdi.

Popescu, "Ayrıca Avrupa, Türkiye, ABD, Kanada ve daha pek çok ülkeyle yakın iş birliği içinde küresel meselelerde yapıcı bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

"Savaşın durması Moldova'nın da Türkiye'nin de çıkarınadır"

Popescu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, tarihte uzun yıllar süren ateşkes örnekleri bulunduğunu, bazı barış anlaşmalarının ise kısa sürede yeniden çatışmaya dönüştüğünü hatırlattı.

Moldova açısından önceliğin savaşın sona ermesi olduğunun altını çizen Popescu, şunları kaydetti:

"Moldova'nın temel çıkarı bu savaşın sona ermesi ve Ukrayna'nın bağımsız, egemen ve güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürebilmesidir. Bu, Avrupa'nın geri kalanının ve Türkiye'nin de çıkarınadır."

Kaynak: AA
Başbakan YardımcısıGheorghe PopescuPolitikaMoldovaGüncelDünyaSon Dakika

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