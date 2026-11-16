Moskova'da konuşan Peskov, Ukrayna'da yıllarca sürecek barış istediklerini belirtti - Son Dakika
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Moskova'da konuşan Peskov, Ukrayna'da yıllarca sürecek barış istediklerini belirtti

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da Ukrayna'da kısa süreli ateşkes istemediklerini, yıllar hatta yüzyıllar sürecek barış hedeflediklerini açıkladı. Peskov, özel askeri operasyonun bu yüzden sürdüğünü, müzakere sürecinin barışa ulaştırması gerektiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine yıllarca sürecek barış istediklerini belirterek, "Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreçtir." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Ukrayna'da geçici ateşkes değil, yıllarca, hatta yüzyıllarca sürecek barış istiyoruz. Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor. Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreçtir. Kiev yönetimine, verdiğimiz ağır yaraları sarmasına olanak sağlayacak soluklanma fırsatı verilmesine karşıyız." diye konuştu.

Peskov, barışın sağlanmasına yönelik sürecin karmaşık olduğuna ve uzun sürebileceğine işaret ederek, "Bu süreç, çok sayıda ayrıntıdan oluşuyor ve bu ayrıntıların her biri önemli. Bu konuda çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

"Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa'nın, Ukrayna konulu müzakerelere Avrupa Beşlisi ülkeleri formatında katılacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, müzakerelerin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü formatta yürütüldüğünü dile getirdi.

Peskov, "Avrupalıların da müzakere sürecine dahil olması ihtimali gündeme gelmişti ancak Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım. Tutumlarının barış sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceğini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan gelen açıklamaların barış sürecine katkı sunma konusunda istekli olmadığını gösterdiğini belirten Peskov, "Ancak yine de bekleyip göreceğiz. Ukraynalıların tutumunu netleştirerek, bu aşamada müzakere sürecine katılımlarının uygun olup olmadığı konusunda bir sonuca varmak mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

"Estonya duvar inşa ediyor"

Peskov, Estonya'nın, Rus istihbaratının talimatıyla savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararını da değerlendirdi.

Söz konusu suçlamanın temelsiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peskov, "Estonya duvar inşa ediyor. Birçok ülke, tarihte duvarlar inşa etti. Bu, duvarlar inşa edenlere hiçbir fayda sağlamadı." dedi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "ABD'nin Ukrayna'ya Donbas'tan vazgeçilmesi karşılığında NATO üyeliğini teklif ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise Amerikan tarafıyla yürüttükleri görüşmelerin ayrıntılarının gizli kalmasından yana olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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