Mossad Direktörü Gofman'ın Washington'da İran'a olası saldırıları görüştüğü bildirildi

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'da bulunduğu bildirildi.

Axios sitesinin ismi paylaşılmayan üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ziyaretin geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları yeniden başlatma konusunda Trump'a baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Gofman'ın Washington'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğü belirtilen haberde, Mossad Direktörü'nün Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için Miami'ye gitmesinin beklendiği aktarıldı.

Haberde, Mossad, CIA ve Beyaz Saray'ın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

Trump ile Netanyahu'nun son olarak 5 Kasım'da bir telefon görüşmesinde İran'a yönelik muhtemel saldırıları ele aldığı ifade edilen haberde, ABD Başkanı'nın bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını değerlendirdiği, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin yanında yer alarak İran'a yönelik deniz ablukasını ve ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığı belirtildi.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlama ihtimali, 27 Ekim'de seçimlerin yapıldığı İsrail'de de gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor.

İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüş, buna karşın Netanyahu'nun İran'a saldırı niyetinde olduğunu iddia etmişti.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot???????, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve ikili bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.