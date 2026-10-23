MSB, 5'inci Ana Jet Üs'ün F-16'larının Karadeniz eğitim uçuşunu tamamladığını duyurdu

MSB, 5'inci Ana Jet Üs'ün F-16'larının Karadeniz eğitim uçuşunu tamamladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını bildirdi. Bakanlık, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçakların eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını ve görüntüleri paylaştığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, F-16 savaş uçaklarının uçuşundan ve uçuş öncesi hazırlıklarından görüntülere yer verildi.
Kaynak: AA
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