MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü - Son Dakika
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MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü

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MSB, "Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin "vatansız" olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" açıklamasında bulundu.

21.10.2024 15:58
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15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve birçok krizin arkasındaki isim olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından doğrulandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise terörist Gülen'in ölümünün ardından şu açıklamada bulundu: "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Genç:
    SAKIN, türkiye topraklarına gömülmesin bu vatansız..!!! 79 3 Yanıtla
  • Yldry Srcck:
    Darısı beraber kol kola yürüdüğü ortaklık yaptıklarının başına..! 78 2 Yanıtla
  • Abdulvahap Yıldız:
    o ölmedi geberdi 57 2 Yanıtla
  • NÜK:
    Eyyyy ulu şahsiyet, dön artık vatanına, ayağının altına yüz sürdüğüm diye salya sümük ağlayanlar da gömülmesin bu topraklara.. 41 11 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    peşinden gizli yaz tutan çok olur varan haininin 31 3 Yanıtla
  • Emir:
    Ateşi bol olsun ?? 21 3 Yanıtla
  • Ferhat eser bükücü:
    bir dönem hocaefendi diyen kim varsa sizin bu fikirleriniz bizim açımızdan onlar için de geçerlidir.. sözde idam idam diye miting düzenliyordunuz ne oldu darbenin üstünden 8 sene geçti adamı getirmediniz adam eceliyle öldü şimdi burada tatava yapmayın 10 7 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    bunu annesi zaten doğurmamış gideceği yerde kanalizasyon 11 2 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    hala 80 lerde sözde ülkede tarikat lideri olan bu tererüste siyasi yakıştırma arayan beyinler dikkat.edin slm verdiginize resim cekildiginize bu tererüst ülkede bir çok siyasi ile oturup kalktı iktidar temizledi 3 3 Yanıtla
  • Yasar Yavuz:
    son ne vatan kaldı ne iman kaldı 4 1 Yanıtla
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