İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı. Söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.
"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.
Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."
Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.
