İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

30.03.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı. Söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

NATO UNSURLARI DEVREYE GİRDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde; 

"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

İRAN'DAN ATEŞLENE 4. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    füzeleri kimin attığı belli zaten İran’tan gelen füzeleri israhil atıyor bunu bilmeyen varmı 31 4 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    İran topraklarında İsrail füze atıyor ise İran'ı işgal etmiş demektir 9 6
    BatuHan BatuHan:
    işgal edilmiş değil ajanlar var demek. 7 1
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    bizim o meşhur hava savunma sistemlerimiz ne işe yarıyor acaba? şöyle hava savunma sistemi yaptık yok s400 aldık nerede bunla çalışmıyorlar mı yoksa gene halkı mı uyutuyorsunuz 14 14 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    s400 ABD tarafından yasaklandı kullanamazsin aktif olarak. 1 2
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    Türkiye derin ve tarihi olan bir ülke,Nato bı şavaşa girmemeli 15 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    nereye atilmiş bunlar acaba 10 1 Yanıtla
  • tolga karabulut tolga karabulut:
    KALKK DEDEM ABULHAMİD S400 NERDE ÇELİKKUBBE NERDE :d:d 2 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
Ünlü rapçi Blok3’ün sevgili kriterleri tartışma yarattı Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı
Trump’ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:53
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta “karne“ dönemi başlayacak
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta "karne" dönemi başlayacak
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:53:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.