MSB: Karadeniz\'de 275 şüpheli cisim, SAS Timlerince imha edildi

MSB, Karadeniz'de alınan tedbirlere ilişkin bir bilgi notu paylaştı. Bilgi notunda, Rusya-Ukrayna savaşı esnasında Karadeniz'de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) kurulmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da imzalandığı ve 2 Temmuz 2024 tarihinde aktivasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edildiği kaydedildi. Bilgi notunda, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızın korunması maksadıyla, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında; iki fırkateyn, bir denizaltı, bir karakol gemisi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, bir İHA; Mayın Gözetleme faaliyetleri kapsamında iki mayın avlama gemisi, bir hücumbot, üç helikopter, bir SAS timi, bir İHA ile görev icra edilmektedir.

Bugüne kadar icra edilen harekat ve gözetleme faaliyetleri süresince; 28 bin 150 saat seyir, deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar tarafından bin 554 sorti-7 bin 711 saat uçuş icra edilmiş, toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, sekiz adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir.

"İHA UÇUŞU VE HELİKOPTER İLE UÇUŞ İCRA EDİLİYOR"

Karadeniz'de Tanımlanmış Deniz Resmi ve Tanımlanmış Hava Resmi etkinliğinin artırılması ve kimliği belirsiz hava temasları ile İHA/İDA'ların emredildiğinde etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; 17 Aralık 2025'ten itibaren ilave olarak, Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı'na üç adet TB-2 İHA konuşlandırılmış, Karadeniz'de ise iki fırkateyn görevlendirilmiştir. Halihazırda Karadeniz'de haftada dört sorti deniz karakol ve dört sorti İHA uçuşu ve helikopter ile mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında Karadeniz'de uçuş icra edilmektedir.

Diğer taraftan icra edilen faaliyetler; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dahil sivil denizciliğe ait tüm kurum-kuruluşlar ve Karadeniz'e komşu ülkelerin Batı Karadeniz'de icra ettiği istihbarat, gözetleme ve keşif unsurları ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ayrıca, mayın gözetleme faaliyetleri ve Karadeniz Uyum Harekatı görevi icra eden unsurlarımız tarafından Batı Karadeniz'deki sondaj ve araştırma gemileri ile bunlara destek sağlayan gemiler bölgesinde keşif gözetleme faaliyetlerimiz ve ilgili unsurlarla irtibatımız kesintisiz olarak devam etmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana, başta sürüklenen mayın, İDA ve İHA tehditlerine karşı olmak üzere, ülkemizin devam eden savaştan olumsuz etkilenmemesi maksadıyla, azami ölçüde tedbirler alınmakta, gayretlerimiz devletimizin ilgili tüm kurumları ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir."