MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak - Son Dakika
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MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra çekilen görüntülere ilişkin, "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

05.09.2024 12:11
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son bir haftada 40 teröristin, yılbaşından bu yana ise bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında, tartışma yaratan "teğmenlerin kılıçlı yeminine" ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle, Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

"MANİPÜLASYON ÜRETENLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır.

"TSK'YI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLEN KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye/itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni düzenlenmişti. Tören sonrası alanda toplanan bir grup yeni mezun teğmenin kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği anlar kayda alınmıştı.

Rutin dışı gerçekleşen bu yeminin görüntüleri, "askeri vesayet" tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu, İnceleme, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Mustafa POLAT: Adı üstünde Teğmen!! Rütbeyi 30 Ağustos itibariyle takmış. Askeri öğrenciler üzerinde uygulanan disiplin hükümleri muazzaf olan asker kişiler hakkında uygulanamaz. Hali ile Harp okullarındaki amirlerin disiplin amiri sıfatıyla soruşturma yetkisi yoktur. Suni gündemden başka bir şey değil. Amaç teğmenler de değil Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı!! Aba altından sopa gösterme.. 547 6 Yanıtla
  • Emre Bey: Bu konuda Reis de açıklama yaptı cezai müeyyide uygulanabilir. Varol Recep Tayyip Erdoğan. Varol Reis. 163 378 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: İnadına MUSTAFA KEMAL ATATÜRK… Vazgeçin… Bu milletin kalbinden asla ve sonsuza dek bu sevgiyi sökemezsiniz!!! 309 181 Yanıtla
    Salih Akinci: Zaten gerçekten sevip değer verdiğiniz için değil, sadece İNADINA. Güzel itiraf. 0 1
  • sedat ümit sarı: genç teğmenler aklınızı başınıza alın. güdümlü fişek olmayın. vatana millete bayrağa sadık olun. 214 273 Yanıtla
    Yunus Durak: Milli mücadele döneminde, Mustafa Kemal ve ordusuna çapulcu, eşkıya deyip küçümseyenlerin torunları, şimdi onun askerleri ile uğraşıyor. Mustafa Kenal' in askerleriyiz, sloganı Milli mücadele dönminden kalmadır... 1 0 tezcan çakamak: Sen daha konuya bile vakıf değilsin belli kulaktan dolma yorum yapmışın kılıçlar nerenize battı acabaaa 1 0 Uuu bbb: sen kimsin 1 0 Emir Kozcu: Ülkenin kurucu liderinin askerleriyiz deyince fişek mi oldular,ihanet mi ettiler onu söyle sen 1 0 Tuna güler: Vatana millete bayrağa bağlılık yemini ettiler zaten peki sizi rahatsız eden kısmı tam olarak neresiydi? 1 0
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