MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

Haberin Videosunu İzleyin
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
08.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Haber Videosu

Suriye ordusu saat 13.30'dan itibaren terör örgütü SDG mevzilerine nokta atışı operasyona başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Suriye hükümeti terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Suriye yardım isterse Türkiye destek sağlayacak'' ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu. Bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"OPERASYON TAMAMIYLA SURİYE ORDUSU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin MSB açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

SURİYE HAREKAT ALANLARINDAN İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 743 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan; bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında; sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 441) kilometreye ulaşıldı. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic'de ise yüzde doksan biri imha edildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi. Buna göre; hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalandı. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    sen önce emekline destek sagla 87 96 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    emekliyi skm 28 88
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Aykut elinden geldiği kadar yorum yapma sen eline yüzüne bulaştırıyorsun emekli ile ilgili haber çıktığı zaman orada yorum yap şu an konumuz savaşla ilgili. anlıyoruz emekli olabilirsin geçimin zor olabilir fakat konu o değil sapla samanı karıştırma. 85 29
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Konuları karıştirma 53 13
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    haydar Aliyev sanane emekli geçim şartları yüzünden her platformda derdini anlatacak belki birilerinin kulağına gider diye sen niye rahatsız oldun 22 34
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    konu emekli zaten.. yav memleket boş konuşan ordusu olmus 12 7
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    sınırlarımızda nefes alamaz duruma gelirsen o maaşı sen yesen ne olur yemesen ne olur önce Allah, tan akıl diyenin 13 4
    kamer tekeş kamer tekeş:
    Hırt Aykut! 8 4
    400190 400190:
    Alakaya bak çay demle 7 3
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Hayrettin yüce eğer emekli isem veya çevrendekiler emekli ise onların adına savunma yapıyorsan Mehmet Emin aloş emekli küfür ediyor ona cevap vermen gerekiyor boş yorum yapmayın. 5 5
    Alper Elma Alper Elma:
    saman yemekten iyice düşünemez olmuşsunuz, biz diyoruz İstanbul boğazı sen diyorsun yandı .. agzi 6 1
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    ne ödedin ki ne istiyon gevşek 5 1
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    haydar Aliyev cevap yazmışsın ama Türkçe mealini de yaz bari çeviri çalışmıyor ayrıca Mehmet Emin galoş anası ile kavga edince bunu yazmış bütün emeklilerin küfür etmesi için ve başardı 4 0
    5032Sy 5032Sy:
    Aykut kalkan, memleketin dört bir yanını terör sardığı zaman, ülke diye bir şey kalmayacak, bırak emekliyi, emekli olmayanda yok olacak, sen hala saman derdindesin 2 0
    Şükrü null Şükrü null:
    Mehmet emin Galoş , edepsizleşme 1 0
  • Abdullah Söylemez Abdullah Söylemez:
    arabın iyisiyle kuyuya inilmez 42 43 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    tabi siz alışıksınız ingiliz kucağına oturmaya 53 24
    Depechs Modes Depechs Modes:
    mehmet kucak merakın çok fazla neden böyle bir malsin arastirdin mi 18 20
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    bu yorum ırkçı bir yorumdur bu yorum cahilin yorumudur. 14 9
    Abdullah Söylemez Abdullah Söylemez:
    orta Doğu geneline bir bak kim Amerika’nın İngilizlerin kucağına oturuyor 4 5
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    yav he he, titreten mesaj 28 20 Yanıtla
  • Adem Adem:
    Mehmet emin ne kadar emekli varsa senin an av sksn 35 7 Yanıtla
    Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    Adamsın Adem , bu bit yavrulçsuna verilecek en iyi dilde cevap vermişsin 14 2
  • Ismail Kaya Ismail Kaya:
    demeki Suriye zorlanıyor 26 8 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    normal değil mi 11 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 04:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.