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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi - Son Dakika
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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi

Öğle saatlerinde Malatya'da meydana gelen 4.6'lık depremin ardından, saat 13.40'ta da Muğla'nın Marmaris ilçesi 4 şiddetinde sallandı.

28.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:53
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4 İLE SALLANDILAR

Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi. Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA'DA DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Saat 12.34 sıralarında ise Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya\'nın ardından bir deprem de Muğla\'da meydana geldi
YORUMLAR (2)
  • salihb: Allahım kötü felaketleri bizden uzak tut ya rabbi Yanıtla 12 0
  • Ahmet yilmaz: Ne güzel bedevadan sallaniyor Yanıtla 1 7

Marmaris, Malatya, Deprem, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi - Son Dakika
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