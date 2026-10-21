Muğla\'da FETÖ hükümlüsü yakalandı, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunuyordu

Muğla'da FETÖ hükümlüsü yakalandı, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunuyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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