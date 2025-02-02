Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 6,64 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde;