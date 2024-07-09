Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem - Son Dakika
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı yüzeyden 6.89 km derinlikte yaşandı.

09.07.2024 12:19  Güncelleme: 13:11
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2 gün önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bölgedekiler korku yaşamıştı. Aynı kentten bugün bir deprem haberi daha geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan deprem 6,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 31.4 KM OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan; Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 31.4 kilometre olarak açıkladı. CNN Türk canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "Depremin derinliğiyle ilgili 2 farklı rakam var. Bu depremin değerlendirilmesini etkiler. 31 kilometrede gerçekleştiyse bu bir Muğla depremi bile sayılmaz, sadece yansıma olarak yorumlarız. Derinlik neden bu kadar farklı çıktı bu sorgulanmalı" dedi.

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem

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Son Dakika Güncel Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kemal yalçın: geliyor gelmekte olan 2 3 Yanıtla
  • Selin Acargul: akp ülkeden gitmedikçe Allah daha çok uyarır 1 2 Yanıtla

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