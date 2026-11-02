Muş\'ta çocuklar Mete Gazoz\'u örnek alarak poligonda modern okçuluk öğreniyor

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Milli okçu Mete Gazoz'un başarılarından ilham alan Muşlu çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki poligonda aldıkları eğitimlerle ata sporu okçuluğu öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Okçuluk ve Atıcılık Poligonu'nda farklı yaş gruplarındaki çocuklara uzman antrenörler eşliğinde modern okçuluk eğitimi veriliyor.

Haftada 3 gün poligonda eğitim alan çocuklar, modern okçuluğun temel tekniklerini öğrenirken disiplin, sabır, dikkat ve konsantrasyon becerilerini de geliştirerek ata sporunu yaşatıyor.

Bu yıl yaklaşık 250 kişinin modern okçuluk eğitimi aldığı kentte, yıl sonuna kadar 350'den fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, müdürlüğe bağlı poligonda çocuklara uzman antrenörler eşliğinde modern okçuluk eğitimi verildiğini söyledi.

Çocukların okçuluğa ilgi gösterdiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Amacımız, tüm sporlarda olduğu gibi geleneksel ve modern okçuluk alanında da çocuklarımızı teşvik etmek ve ülkemize başarılı sporcular kazandırmaktır. Birkaç yıl önce elde ettiği başarıyla öne çıkan milli sporcumuz Mete Gazoz'u tebrik ediyorum. Mete Gazoz'un başarısı diğer çocuklarımıza ve gençlerimize örnek oldu. Sporcularımız okçuluğa ilgi duymaya başladı. Biz de bu ilgi doğrultusunda daha fazla gencimizi okçuluğa yönlendirmeyi amaçlıyoruz."

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu spora katılması bizi mutlu ediyor"

Okçuluk antrenörü Abdullah Üsame Köse ise poligonda farklı yaş gruplarından sporculara gruplar halinde eğitim verdiklerini belirtti.

Amaçlarının çocuklara okçuluk sporunu tanıtmak ve sevdirmek olduğunu dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Yetenekli sporcularımızı keşfederek onları geleceğin başarılı okçuları olarak yetiştirmek ve eğitimlerimizde okçuluğun temel tekniklerini öğretmek için çabalıyoruz. Aynı zamanda sporcularımızın disiplin, sabır, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişmesine katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu spora katılması bizi mutlu ediyor. Çocuklarımız, şampiyonumuz Mete Gazoz'u örnek alarak bu spora başlayabiliyor. Bu, çocuklar için çok güzel bir şey. Onların ilgi alanlarını ve okçuluğa bakış açılarını değiştiriyor. Bu yüzden mutluyuz."

Sporculardan 12 yaşındaki Mustafa Özgür Çelik de Mete Gazoz'u izleyerek modern okçulukla tanıştığını belirterek "Türkiye'nin gururu olabileceğimiz başarıları yapabileceğimi düşündüm. Annem beni buraya getirdi. Üç yıl önce bu spora başladım ve şu anda devam ediyorum. Çok güzel bir spor. Hobi olarak yapıyorum." dedi.

Sporcu Bedirhan Aras Çamlıca, "Bir arkadaşım buraya gelmişti. Ben de onu izlemeye geldim ve o zaman merak ettim. Sonra modern okçuluğa başladım. Çok güzel bir spor. Üç yıldır buradayım. Burada ok atarak atalarımızın sporunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.