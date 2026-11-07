Muş'ta gönüllü üniversiteliler bir yılda 25 köy okulunda çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Muş'ta gönüllü üniversiteliler bir yılda 25 köy okulunda çocuklarla buluştu

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Muş\'ta gönüllü üniversiteliler bir yılda 25 köy okulunda çocuklarla buluştu
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Muş Alparslan Üniversitesi ve Varto İyilik Topluluğu gönüllüleri, bir yılda 25 köy okulunu ziyaret ederek çocukları oyun, sanat ve müzikle buluşturdu. Son durağı Varto'nun Leylek köyü olan gönüllüler, ziyaret edilen okul sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta köy okullarını ziyaret eden üniversiteli gönüllüler, çocukları oyun ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak yüzlerini güldürüyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ile Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu üyeleri, köy okullarındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, onlara farklı deneyimler kazandırmak amacıyla gönüllü çalışmalar yürütüyor.

"Üniversiteden Köye Mutluluk Köprüsü" sloganıyla hareket eden gönüllüler, bir yılda 25 köy okulunu ziyaret ederek çok sayıda öğrenciyle bir araya geldi. Gönüllülerin son durağı, Varto ilçesine bağlı Leylek köyü oldu.

Palyaço kostümleri giyen gönüllüler, müzik eşliğinde çocukların yüzlerini boyadı, "seksek", "mendil kapmaca" ve "Yağ satarım bal satarım" oyunları oynatarak öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikte çocuklar, taş tozundan yapılan Sultan Alparslan heykeli ve çeşitli figürleri boyadı, filografi sanatıyla tanıştı ve el becerilerini geliştirdi.

Akıl ve zeka oyunlarıyla çocuklarla vakit geçiren gönüllüler, etkinliğin sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

Köy okullarındaki çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan gönüllüler, ziyaret ettikleri okulların sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

"Onların hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Muş Alparslan Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Irmak Beyza Kaymaz, AA muhabirine, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara güzel anılar yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların hem eğlenmelerini hem de yeni beceriler kazanmalarını önemsediklerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Üniversite gençleri olarak sadece kendi aramızda bir araya gelmekle kalmıyor, buradaki öğrencilerle birlikte vakit geçiriyor ve onlarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, yalnızca burada bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştirmek değil. Buradaki her bir öğrencinin bizimle paylaştığı anıları ve umutları, onlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklere yansıtıyoruz. Etkinliklerimizde çocukların hem eğlenebilecekleri hem de yeni beceriler kazanabilecekleri faaliyetlere yer veriyoruz. Taş boyama, akıl ve zeka oyunları, palyaço gösterileri ve müzik etkinlikleriyle onların hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar bize de paylaşmanın ve dayanışmanın önemini gösteriyor. Bir çocuğun hayatında güzel bir anı bırakabilmek, bizim için çok değerli. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte daha fazla köy okuluna ulaşarak toplumsal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Varto İyilik Topluluğu üyesi Şeyma Bal da köy okullarındaki çocuklara güzel anılar bırakmayı ve farklı deneyimler kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Bal, "Amacımız, köy okullarındaki öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, onlara güzel anılar bırakmak ve farklı deneyimler kazandırmak. Taş boyama, akıl ve zeka oyunları, müzik ve çeşitli sanatsal etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Öğrencilerle bir araya gelerek birlikte eğlendik ve güzel anılar biriktirdik. Son bir yılda 25 köy okuluna ulaşarak çocuklarla buluştuk. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Bizim için çok güzel bir gün oldu"

İlkokul öğrencilerinden Azra Oktar da çok eğlendiklerini belirterek, "Bizim için çok güzel ve keyifli bir gündü. Birlikte oyunlar oynadık, top oynadık ve şekilleri boyadık. Ağabey ve ablalarla vakit geçirmek bizi çok mutlu etti. Bizim için çok güzel bir gün oldu, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinlikler sayesinde doyasıya eğlendiğini anlatan Rüya Maral da "Güzel vakit geçirdik. Arkadaşlarımla oyunlar oynadık. Bugün benim için unutulmaz ve çok güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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