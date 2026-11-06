Muş'ta liseliler okul çıkışı 248 saatlik yazılım ve robotik kodlama eğitimi alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muş'ta liseliler okul çıkışı 248 saatlik yazılım ve robotik kodlama eğitimi alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş\'ta liseliler okul çıkışı 248 saatlik yazılım ve robotik kodlama eğitimi alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muş'ta lise öğrencilerine yönelik 248 saatlik ileri düzey yazılım ve robotik kodlama eğitimi başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin oluşturduğu laboratuvarda verilen eğitimlere il genelinden başvuran öğrenciler katılıyor.

Muş'ta lise öğrencilerine yönelik ileri düzey yazılım ve robotik kodlama eğitimi başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince özel bir bankanın sponsorluğunda oluşturulan bilgisayar laboratuvarındaki eğitimler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle yürütülüyor.

Merkez Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki laboratuvarda çeşitli liselerden başvuran öğrencilerin katılımıyla verilen eğitimlerde, gençlerin yazılım ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Program kapsamında öğrencilere görsel planlama, veri tabanı, grafik ve animasyon destekli web tasarımı konularında eğitim veriliyor. Yazılım eğitiminin ardından öğrenciler robotik kodlama eğitimi de alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eğitimlere il genelindeki liselerden başvuran öğrencilerin katıldığını belirten Altay, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin yazılım ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Muşlu gençlerimizin bu alanda yetenekli ve istekli olduğunu biliyoruz. İlk grubun eğitimlerini tamamlamasının ardından yeni kurslar da açılacak. Gençlerimizin ilerleyen süreçte ülkemize ve insanlığa katkı sunacak yazılım ve programlar geliştirmelerini hedefliyoruz."

Bilgisayar öğretmeni ve kurs eğitmeni Tevfik Aydın da kursun 248 saat süreceğini belirterek, "Öğrenciler okul çıkışında kursa geliyor ve saat 19.30'a kadar eğitim alıyor. Yazılım eğitiminde başarılı olan öğrencilere robotik kodlama eğitimi vereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Eymen Hamza Türk de okuldan sonra zamanını değerlendirmek ve kendini geliştirmek için kursa katıldığını ifade etti.

Kurs sayesinde yazılım öğrendiğini ve kendi web sitesini tasarladığını dile getiren Türk, mekatronik mühendisliği okumayı düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüTeknolojiYazılımEğitimGüncelMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:11:12. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta liseliler okul çıkışı 248 saatlik yazılım ve robotik kodlama eğitimi alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android