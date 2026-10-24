Musk'ın Starshield hızını kısıtladığı iddia ediliyor, Ukrayna ordusu etkileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Musk'ın Starshield hızını kısıtladığı iddia ediliyor, Ukrayna ordusu etkileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musk'ın Starshield hızını yavaşlatma emri verdiği öne sürülüyor; Ukraynalı yetkililer, ordunun kullandığı hizmetin kapatılmadığını, hız kısıtlamalarıyla kullanımın sınırlandığını belirtiyor. Zelenskiy hızın eski haline gelmediğini, Trump sorunun çözüldüğünü duyduğunu söylüyor.

SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sisteminin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili sorunlar ABD-Ukrayna ilişkisinde gündeme oturdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm hızıyla devam ederken taraflar, birbirlerine uzun menzilli hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Saldırılarda birçok insan hayatını kaybederken son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gerilimli ilişki Kiev yönetiminin savaş kapasitesini de etkiliyor.

Trump'a yakın iş insanı Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sisteminin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili sorun da son zamanlarda iki ülke kamuoyunda sıkça gündeme getiriliyor.

Musk'ın, sistemin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülürken Ukraynalı yetkililer, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtiyor.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızının eski haline getirilmediğini vurguluyor.

Trump ise Ukrayna ordusuna sağlanan internet hizmetiyle ilgili sorunların çözüldüğünü duyduğunu ancak hala çözülmediyse Musk'la konuşacağını belirtti.

Musk'ın Ukrayna'ya internet sağlama konusunda "asla yanlış bir şey yapmayacağını" savunan Trump, bu ülkeye yönelik Starlink kısıtlamalarını kimin emrettiği konusunda ise fikrinin olmadığını dile getirdi.

Musk ise Starshield sisteminin Washington hükümetinin kontrolünde olduğunu savunarak hız veya kullanıma ilişkin her türlü kısıtlamanın ABD Başkanı tarafından kararlaştırıldığını söylüyor.

Öte yandan Musk, sık sık Zelenskiy'yi hedef alan açıklamalar yaparken dünkü paylaşımında "Elitler, Ukrayna'ya aktarılan yüz milyarlarca dolardan büyük servetler elde ederken halkın çocukları cephelerde ölmek üzere zorla askere gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Batılı yetkililer ise Ukrayna'nın Starlink uydu sistemine "tam erişiminin" önemini vurgulayan açıklamalar yapıyor.

Ukrayna'nın kullandığı sisteme sınırlandırmaların sürme ihtimali, Kiev yönetimi açısından birçok alanda sorun teşkil ediyor.

Starlink'in Ukrayna ordusu için önemi

Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre Starlink, Dünya'nın yaklaşık 550 kilometre üzerinde, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) hareket eden binlerce uydunun internet trafiğini taşımasıyla öne çıkan bir sistem.

Starlink'in avantajı olarak geleneksel internet altyapısının aksine fiber optik kablolara veya baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan yüksek hızlı internet bağlantısı sağlaması gösteriliyor. Sistem ayrıca geleneksel sabit yörüngeli haberleşme uydularından alçakta çalışarak gecikme süresini düşürüyor.

Askeri kullanım için geliştirilmiş uydu ağı Starshield ise Starlink'e göre daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip.

Starshield sistemi, askeri operasyonların ihtiyaçlarına uygun haberleşme kabiliyetleriyle ticari Starlink hizmetinden ayrılıyor.

Ukrayna, savaşın başından beri Starlink'i, 2024'ten itibaren de Starshield'i yoğun olarak kullanırken bu sayede askeri personel altyapı tahrip edilse dahi operasyonlara devam edebiliyor.

Ukrayna ordusu sistemleri, cephedeki birliklerle karargah arasında haberleşme, insansız hava araçları (İHA) operasyonları, uzaktan görüntü aktarımı, keşif ve gözetleme, savunma gibi birçok alanda da kullanıyor.

Starlink ve Starshield kullanımıyla Ukrayna'ya ait İHA'lar, uzun mesafelerde operatörleriyle bağlantılarını koruyabilirken Rusya'nın bazı elektronik karıştırma yöntemlerinin etkisini azaltabiliyor.

Starshield donanımına sahip bazı Ukrayna saldırı İHA'larının, saatte 160 kilometre veya daha yüksek hızlarda seyrettiği bildirilirken bunlar Kiev'in Rusya'ya yönelik orta menzilli saldırılarının temel unsurlarını oluşturuyor.

Ukrayna, yüksek hızlı Rus İHA'larının saldırılarından korunmak amacıyla da sistemi yoğun biçimde kullanıyor. Starshield'lere yönelik olası hız kısıtlamalarının devamının Ukrayna'nın bazı Rus İHA'larına karşı koymasını zorlaştıracağı kaydediliyor.

Ukrayna basınında Şubat 2025'te yer alan tahminlere göre, ülkede yaklaşık 160 bin Starlink terminali bulunurken bunların 100 bin kadarının ordu tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, şubatta Rusya'nın izinsiz kullandığı söylenen Starlink terminalleri devre dışı bırakılırken bunun, Rus ordusunun saldırı kapasitesine zarar verdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
Donald TrumpTeknolojiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:52:59. #7.13#
SON DAKİKA: Musk'ın Starshield hızını kısıtladığı iddia ediliyor, Ukrayna ordusu etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei