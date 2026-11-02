Muttaki, İran'a yönelik yeni savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Muttaki, İran'a yönelik yeni savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı uyarısında bulundu

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İranlı eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, İran'a karşı yeni bir savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı uyarısında bulundu. Muttaki, İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya'nın topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarına açmasını İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık saydı.

İranlı milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.

Muttaki, katıldığı bir televizyon programında, İran'a yönelik saldırıların küresel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Almanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin topraklarını ve askeri üslerini ABD savaş uçaklarının kullanımına açmasının, bu ülkelerin İran'a yönelik ABD saldırılarına ortaklık ettiği anlamına geldiğini savunan Muttaki, İran'a karşı girişilecek yeni bir savaşın "Avrupa'ya sıçrayacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muttaki, İran'a yönelik yeni savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı uyarısında bulundu - Son Dakika
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