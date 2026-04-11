Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
11.04.2026 15:23
ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladı. İki tarafın heyetleri Pakistanlı aracılar yoluyla müzakere ediyor. Tarihi görüşmeler sürerken ABD Başkanı Trump, "Anlaşma olmazsa harekete geçeriz, hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran-Washington, Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı. 

GÖRÜŞME SÜRERKEN TRUMP'TAN TEHDİT

ABD kanalı NewsNation'a göre, ABD Başkanı Trump, müzakerelerin başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, "İslamabad'da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı'nı açacak" dedi. ABD Başkanı, İran ile yapılan görüşmelerin iyi gitmediği takdirde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.

Trump, açıklamasında "İran'ın niyetini yakında anlarız" ifadelerini kullandı.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Pakistanlı kaynaklar ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti. Kaynaklar, tarafların Pakistanlı yetkililerle İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.

Kaynaklardan birisi, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar." ifadesini kullandı.

İKİ TARAFIN HEYETLERİ 

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelerde yer alıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

İRAN'IN ŞARTLARI

İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sunuyor.

Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tahran-Washington, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yasemini1 yasemini1:
    eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 10 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Boş teneke 6 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Tutulmuş trump hep hazır zaten :) 4 0 Yanıtla
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
15:09
CAF U-15 turnuvasında Senegal’e büyük şok
14:42
Dudak dudağa yakalandılar Tepkiler çığ gibi
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
12:37
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
