N.A'yı tehdit iddiasına yönelik operasyonda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İş insanı N.A'nın tehdit edildiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş insanı N.A'nın tehdit edildiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalanırken yapılan aramada, 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 zanlının daha tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.

31 Ekim'de düzenlenen ikinci operasyonda bu şüpheliler gözaltına alındı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.