N.A'yı tehdit iddiasına yönelik operasyonda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

N.A'yı tehdit iddiasına yönelik operasyonda 8 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
N.A'nın tehdit edildiği iddiası üzerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. 31 Ekim'deki ikinci operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
İş insanı N.A'nın tehdit edildiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş insanı N.A'nın tehdit edildiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalanırken yapılan aramada, 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 zanlının daha tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.
31 Ekim'de düzenlenen ikinci operasyonda bu şüpheliler gözaltına alındı.
Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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