Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi - Son Dakika
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Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

Naci Görür\'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

İstanbul'daki 6.2 depremin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Aziz milletimle dertleşme" notuyla 6 maddelik bir değerlendirmede bulundu. Görür'ün sıraladığı maddeler arasında "Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti" ve "Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım" gibi ifadeler yer aldı.

25.04.2025 13:15
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte yaşayanları hayli korkuturken bilim insanları da süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili yaşanan tartışmalara noktayı koymak adına X hesabından "Aziz Milletimle Dertleşme" başlıklı bir uyarı listesi yayımladı.

Görür, 6 maddelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

1 - İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi).

2 - Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti.

3 - Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım.

4 - Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin.

5 - Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6 - Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilim adamı değildir.

Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
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Son Dakika Güncel Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ömer özdaş:
    milleti korkutma 5 18 Yanıtla
  • mert çelik:
    evı guvenlı olmayan herkesın asgarı ucretlı yada emeklı maası farketmeksızın kredı cekım mılyon tl lık yenı bına alıp tasınması gerekır ödemeyi 100 bın ayda yanı 2500 lü yıllara kadar yapabılırler..boylece depreme onlem almıs olurlar 23 0 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    boş konuşma naci git biraz şener üşemezsoy hocadan ders al seni pek dinleyen yok 5 13 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    tıpkı corona zamanında Mehmet Ceyhan gibi bir bilim insanı, bu deprem konusu ispatı mümkün olmadığı için atmak kolay. deprem olsa ben uyarmıştım olmazsa daha zamanı var..! 8 5 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Forza usumezsoy 1 1 Yanıtla
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