Naci Görür\'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte yaşayanları hayli korkuturken bilim insanları da süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili yaşanan tartışmalara noktayı koymak adına X hesabından "Aziz Milletimle Dertleşme" başlıklı bir uyarı listesi yayımladı.

Görür, 6 maddelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

1 - İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi).

2 - Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti.

3 - Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım.

4 - Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin.

5 - Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6 - Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilim adamı değildir.