Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir - Son Dakika
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Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken otopside tespit edilen bir detay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Narin'in dişleri döküldüğü için örnek alınamadığı ortaya çıkarken canlı yayına katılan bir adli tıp uzmanı cansız bir bedenin günlerce dışarıda kalsa bile dişlerinin dökülmeyeceğini açıkladı. Uzman isim "Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekmesi lazım ya da kırması lazım" dedi.

18.09.2024 09:45
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21 Ağustos'ta en son 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken gazeteci Emrullah Erdinç korkunç bir detayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

"NARİN'İN DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞTÜ, DEFORME OLMUŞTU"

Erdinç "Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştüm ve maalesef çok üzücü bir bilgi verdi: 'Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu.' Ah be Narin'im, sana bunu yapanlar gün yüzü görmesin" ifadelerini kullanmıştı.

ADLİ TIP UZMANINDAN ÇARPICI SÖZLER

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Halk TV canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'den konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"DİŞ ÇEKMEK PROFESYONEL ÇABA İSTER"

İnsan bedenin en sağlam bölgelerinin dişler ve iskelet olduğunu söyleyen Dokgöz, cansız bir bedenin günlerce dışarıda kalsa bile dişlerin dökülmeyeceğini açıkladı. Dokgöz, "O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekmesi lazım ya da kırması lazım. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

OTOPSİ RAPORU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLANACAK

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Narin Güran, Diyarbakır, Adli Tıp, Türkiye, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • celal doğan:
    Ya kardeşim daha ne duyacağız bakalım ne yapmış bu gariban bunlarda bu kadar işkence görmüş 82 2 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    bir meleğe nasıl kıyabiliyorsunuz hele ki işkence kıyamet yakındır 72 0 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Ben bu haberin doğruluğuna inanmıyorum 15 9 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Sonunda asmazsanız kendini düsüneceksiniz oturup 10 1 Yanıtla
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