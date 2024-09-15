Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayet soruşturması sürerken baş şüpheli amca Salim Güran'ın olay günündeki HTS kayıtları ortaya çıktı. Olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmediğini beyan ederek kayıtları yalanlayan Salim Güran'ın işçisi Ramazan A. ile olay günü 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te seri arama ve karşılıklı uzun süren görüşmeler yaptığı tespit edildi.

15.09.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili baş şüpheli amca Salim Güran'ın silinen telefon kayıtlarının kurtarılması, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cezaevinden adliyeye getirilen Salim Güran, 3 savcı tarafından sorguya alındı.

SALİM GÜRAN GÖRÜŞMELERİ İNKAR ETTİ

Cesedi kendisinden alıp dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarını yalanlayan Salim Güran, akşama kadar tarlada olduğunu; Bahtiyar'la saat 20.00'ye kadar hiç görüşmediğini öne sürdü.

"BAZ ANALİZLERİ YANLIŞTIR"

Savcının "HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ın beyanıyla uyumlu, birlikte olduğunuz anlaşılmıştır" demesi üzerine Salim Güran, "Olay günü Nevzat Bahtiyar'la görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır" yanıtını verdi.

İŞÇİSİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ HATIRLAMADI

Salim Güran'ın telefon görüşmesinin ortaya çıktığı işçisi Ramazan A. (15) da patronunun akşama kadar tarlada yanında durduğunu savundu. Ancak Narin'in kaybolmasından 37 dakika sonra saat 15.57'de amca Salim'in işçisi Ramazan A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Salim Güran, bu HTS kayıtlarıyla ilgili, "Görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum" dedi. HTS kayıtlarına göre, amcayla Ramazan A.'nın olay günü 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te de seri arama ve karşılıklı uzun süren görüşmeler yapıldığı tespit edildi.

Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran\'da 4 gizemli konuşma

Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Hamdi Albuz: Yeter artıık o kadar delil mevcut iken olayın hâla çözülemedi olması düşündürücü? 113 7 Yanıtla
  • Cem Toprak: Polat ailesinin serbest kaldığı kadar var. Şimdide Salim Güran serbest kalacak. 79 11 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Hepsini hapse atın 24er yıl hapis cezasını verececeğinizi son mahkemeden önce belli ettirin.bakın olayda dahli az olup suskun kalanlar cezadan yırtmak için nasılda kuş gibi ötüyor..kimse bir başkası için boş yere hayatını yakmaz 61 2 Yanıtla
  • Çelikk: Adalet Mülkün Temelidir... 52 6 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Parada anlaşamadılar 48 2 Yanıtla
  • Ömer Gny: Bu amca herkesin çekindiği biri bu belli kimse çözülmüyor ama elemanı daha 15 yaşında bir çocuk o nasıl ötmedi şimdiye kadar. Sorguda ki baskıyı bu çocuğun üzerine yoğunlaştırılması gerekiyor bence çözülürse bu çocuk çözülür 27 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: sabah akşam ay ı haber bıktık be kardeşim 13 14 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: 24 yılda az idam nerde 0 0 Yanıtla

01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement