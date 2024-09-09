Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı - Son Dakika
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Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırırken cezaevinde tutuklu olan amcası Salim Güran'la ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'e ait DNA tespit edilen amcaya ait otomobil gece saatlerinde yeniden incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

09.09.2024 07:20
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NAAŞI TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda 13 uzman ekip tarafından gerçekleştirilen 10 saatlik otopsisi sona erdi. Narin'in naaşı toprağa verilmek üzere köyüne götürülürken soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

AMCANIN OTOMOBİLİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'e ait DNA tespit edilen amca Salim Güran'a ait otomobil incelenmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin\'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Diyarbakır, Otomobil, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hasan Balta: İncelemeye alınan Araba ilk etapda neden hemen iade edilmiş, bu bile saçmalık… Kriminal incelemeye alınan araba hemen iade edilmez. Sonuçta baş şüpeli aracı bu… 53 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu amca her şeyi biliyor 42 0 Yanıtla
  • Murat Saka: Yapan kişi amcası net 36 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bu olayı yok aile dostumuz yok aşiretti yok bilmem neydi deyip örtbas etmeye çalışmayın. Ucu kime kimlere dokunuyorsa sonuna kadar gidin hak ettiği cezayı verin en azından şu ülkede olmayan adalet katledilen masum için yerini bulmuş olsun.. 36 0 Yanıtla
  • Osman Koç: Naaşı aileye verilmesin tüm ülke sahiplendi yavrucağı ama aile herşeyi biliyordu ve sustular baksana ?? 34 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: ne arabaymış 15 gündür incele incele bitmiyor sanırsın atomu parçalıyorlar 15 1 Yanıtla

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