Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Avukatlar Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

03.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

DİLEKÇEYİ MAHKEMEYE SUNDULAR

Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti; "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz.

"MÜVEKKİLİMİZİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİNE TALEP EDERİZ"

İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.

Narin davasında Nevzat Bahtiyar\'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seyfettin Akyol:
    Avukatlığın da bi onuru var, adam cesedi, taşımış, saklamış, söylememiş. Muhtemelen daha çok şey biliyor ama serbest kalsın! Yuh yani 59 2 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    bari birde plaket takın ayıptır günahtır yaww 36 1 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Daha neler bide madalya istesinler. 29 1 Yanıtla
  • Apple User:
    parasızlık ve tehdit sonucu ceset taşımış ve cezasını almış artık serbest olarak istinaf mahkemesi sonucu çıkana kadar serbest bırakılmalı 10 9 Yanıtla
  • Osman bingöl:
    salin madem 13 1 Yanıtla
  • Recep güneş:
    birde madalya takalım Nevzata sonra tatile gönderilsin diye bir dava tamam katillerin hepsini bunu 7 0 Yanıtla
  • metahk147:
    Yuh beee Ağustoda bir Melek öldürülüyor Meleği götürüp saklayan suç ortaği niye tutuklu imiş!.. Ey Avukat haklı bile olsan insansan vicdanın varsa 80 milyonun ahını almadan vazgeç… 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o avukatlar utanmiyormu aq 2 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Adalet mi Para mı??? Ayıp beee...Ancak bu kadar olur dediğimiz şeylerden sonra her geçen gün acayip acayip yeni şeyler oluyor... 2 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Suçsuz yere adam neden 4 yıl ceza alıyor ceset taşıdı taşımak suclu olduğu anlamına gelmiyor infaz yasasında açık ceza beraat verilmesi lazım gerektiğinde tekrar yakalama emri çıkarılır icerde durması saçma oluyor gariban olduğu icinmi ucerde duruyor Dilan engin gibi parayı anayasa mahkemesine ver 1 dk serbest bırakıyor seni 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.