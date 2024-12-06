Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi - Son Dakika
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Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

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Narin Güran cinayetinde önemli bir delile ulaşılmış, küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuş, örnekler anne ve ağabeye ait çıkmıştı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayet davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

06.12.2024 11:15
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada savcı mütalaasını açıklarken, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

CESETTE BULUNAN KILLAR ANNE VE AĞABEYE AİT ÇIKTI

Narin'in cesedi dere kenarında bulununca, ayrıntılı delil incelemesi yapılmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, ceset üzerindeki incelemesi sırasında muhtelif kıl parçaları bulmuştu. Köklü olduğu belirtilen kıllar, "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri. Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği." olarak sıralanmıştı. Yapılan incelemelerde, örneklerin anne Yüksel ve ağabey Enes'le uyuştuğu ortaya çıkmıştı.

Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Narin Güran, Cinayet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emir:
    Köyü yakın dedik ne bekliyorsunuz? 245 1 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    nasıl bir olay birisi çıkıp ta itiraf etmedi madem öyle anayasa değişikliği yapıp idam gelsin 4 nüde sallandırsınlar 196 2 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Katil abisi enes 4 tane capulcuyu konusturamadiniz. Sozde profesyonel ekip sorguladi 170 4 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    ne ketum insanlar. bilnmemesi gereken birşey var ama ne ? müebbet hapis cezasını göze alıyorlar yine de tek kelime eden yok!!! 95 3 Yanıtla
  • Erhan Tanriverdi:
    işte bu helal olsun devletimizin adeletine ?? 46 28 Yanıtla
  • k K:
    Eskide ingilterede bu tür cinayetleri isleyenleri isiz bir daga görürüyorlarmıs donunu cıkarıyorlarmıs altan Yukari dinamitleri yerlestirirp fitili yakiyorlarmis.... 50 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Doğru karar 18 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi - Son Dakika
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