Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada savcı mütalaasını açıklarken, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

CESETTE BULUNAN KILLAR ANNE VE AĞABEYE AİT ÇIKTI

Narin'in cesedi dere kenarında bulununca, ayrıntılı delil incelemesi yapılmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, ceset üzerindeki incelemesi sırasında muhtelif kıl parçaları bulmuştu. Köklü olduğu belirtilen kıllar, "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri. Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği." olarak sıralanmıştı. Yapılan incelemelerde, örneklerin anne Yüksel ve ağabey Enes'le uyuştuğu ortaya çıkmıştı.