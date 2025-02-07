Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz - Son Dakika
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Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz

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Narin Güran davasında baba Arif Güran, mahkemenin Nevzat Bahtiyar'a verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. İstinaf başvurusu yapan Arif Güran, kızının cesedi üzerindeki deliller için yeterince inceleme yapılmadığını iddia ederken, Bahtiyar'ın cezasının yetersiz olduğunu savundu.

07.02.2025 23:07
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Kararla ilgili Narin'in babası Arif Güran harekete geçti.

ARİF GÜRAN'DAN KARARA İTİRAZ

Arif Güran, mahkemenin kararını istinafa taşıdı. Baba Güran dilekçesinde, Diyarbakır Barosu'nun davaya katılmasına itiraz ederken, mahkemenin kararında gerçek katilin belirlenmediğine itiraz etti. Güran, şu görüşü savundu: "Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran'ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı, müvekkilin ifadesiyle bu dünya da ve inancı gereği ahirette yakasını tutacağı kişi veya kişilerin belirlenemedi."

"NARİN'İN CESEDİNDEKİ BULGULAR YETERİNCE İNCELENMEDİ"

Adli tıp raporlarına da itiraz eden Arif Güran, kızının cesedinden ele geçirilen bulguların yeterince incelenmediğini savundu. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Külot dış kısım ön sürüntü örneği, külot , mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilen bir kısım lekelerden pozitif sonuç alınmıştır. Bahse konu örneklerde Menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijeni tespit edilmiştir. PSA'nın meni ve idrarda bulunması Narin Güran'ın özel bölgesinde, mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilmiş olması irdelenmeye ve bu husus üzerine gidilmesi gerekirken yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir. Bu hususun detaylıca incelenmesi gerekmektedir."

"NEVZAT BAHTİYAR'A VERİLEN CEZA HUKUKA VE VİCDANA AYKIRI"

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar yönünden de itirazda bulun Arif Güran, Bahtiyar'ın çelişkili beyanlar verdiğini ve asıl katil olduğunu savundu. Güran şunları söyledi: ""Narin Güran'ın bedenini bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğuk kanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen, baldızında peynir alan sonra namazını kılan, normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin Güran'ın bulunacağını başta baba olmak üzere ailesini teselli etmeye çalışan Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Türk Ceza Kanunu 82/1-e çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken suç delillerini yok etme suçundan ceza verilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır."

AMCA SALİM GÜRAN DA CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin sanık amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bölge adliye mahkemesine itiraz edildi. Dava 28 Aralık 2024'te devam edecek.

Narin\'in babasından Nevzat Bahtiyar\'a verilen cezaya itiraz

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Son Dakika Güncel Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hasan Kiremitci:
    Nevzat Bahtiyar. Cinayet zanlısı değilki. Arif Güran bey Oğluyun yapmış olduğu cinayeti Nevzat üstlenmediği için kin ve nefret duygusu ile mi hareket ediyorsun? 118 2 Yanıtla
  • Behzat:
    keşke senide içeri alsalar. 114 4 Yanıtla
  • My Way:
    Bu davanın en masum insanı bu beyefendidir. 13 98 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Sende az dürzü değilsin. seninde içeride olman lazım aslında 105 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    milleti oyalamasaydınız herşey incelenecekti 63 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Belet:
    Ailecek kırk kere kıvırdınız bir türlü adaletin pençesinden kurtulmadınız bu da yeni bir kıvırma namussuz durzi 43 1 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    ulan sen nebiçim bir babasın evladını almışlar halen birilerini koruyorsun 40 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Kar Yağmur nasıl yağıyorsa, Sperm de yağmış olamaz mı ? Hadi açıklayın bakalıl bebek katili ve savunuçuları :( 31 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    sen nasıl bir babasın senin amacın Nevzat ın ceza almasını mı istiyorsun yoksa katilin kim olduğunu mu bu davranışı la sende suç işliyorsun adaleti yanıltmaya çalışıyor sun 4 1 Yanıtla
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