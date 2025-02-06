Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi - Son Dakika
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Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu ve beraat talep etti.

06.02.2025 12:55
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

AVUKATI İSTİNAF BAŞVURUSU YAPTI

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre Narin Güran cinayeti davasında bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Başvuruda, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandırıldığı iddia edildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADELERİ ETKİLİ OLDU

İlk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Feriha Erkan:
    Kocaman ülke oldukta cinayeti kim işledi bulamadık. 122 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Avukatını da alın içeri...Bu Avukatlık ta çok tuhaf tecavüz edeni bile savunan avukat var 98 6 Yanıtla
  • Gülhanım Yolcu:
    sıfır utanma 96 0 Yanıtla
  • Babacan4811:
    şaka gibi ülke adalet buna söz eden avukatı davadan men etmeli 73 2 Yanıtla
  • Can Çakır :
    yok artık!!!! 68 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Hassssss ordan 64 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    anne her şeyi biliyor korkudan konuşmuyor gibimi ne 54 3 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    an itibariyle ülke olarak bitmişiz 42 2 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    çıkıp tekrar şey yapmak istiyor bence... 31 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    acilen bu kadının cezası onanmalı 15 0 Yanıtla
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