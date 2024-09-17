Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış

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Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarınca aldığı bilgide, Narin kaybolduktan hemen sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir mecliste, tüm aile bireylerine yalan söylemeleri ve arama çalışmalarını yanıltmaları yönünde talimat verildiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar kararı alındığı öne sürüldü.

SESSİZ KALMALARI İSTENDİ

Narin'in kaybolduğu gün, büyük amcası tarafından toplanan aile meclisinde, çocuktan yetişkine tüm aile bireylerine asılsız ve yalan ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi. Hatta arama çalışmalarına aktif olarak katılan amca Salim Güran ve diğer kardeşlerine de bu çalışmaların yönlendirilmesi görevi verildiği ortaya çıktı.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amca, tüm aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmaları ve olayı örtbas etmeleri istendi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA AİLENİN "NEVZAT" KARARI

İlk ifadesinde, "Bilmiyorum, haberim yok" yanıtı veren amca Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri ile aynı şekilde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturma makamları, Narin'in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran'ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştığı iddia edildi.