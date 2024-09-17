Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın aile meclisini topladığı, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması yönünde talimat verdiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar kararı alındığı öne sürüldü.

17.09.2024 08:51
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarınca aldığı bilgide, Narin kaybolduktan hemen sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir mecliste, tüm aile bireylerine yalan söylemeleri ve arama çalışmalarını yanıltmaları yönünde talimat verildiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar kararı alındığı öne sürüldü.

SESSİZ KALMALARI İSTENDİ

Narin'in kaybolduğu gün, büyük amcası tarafından toplanan aile meclisinde, çocuktan yetişkine tüm aile bireylerine asılsız ve yalan ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi. Hatta arama çalışmalarına aktif olarak katılan amca Salim Güran ve diğer kardeşlerine de bu çalışmaların yönlendirilmesi görevi verildiği ortaya çıktı.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amca, tüm aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmaları ve olayı örtbas etmeleri istendi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA AİLENİN "NEVZAT" KARARI

İlk ifadesinde, "Bilmiyorum, haberim yok" yanıtı veren amca Salim Güran son ifadesinde, diğer aile bireyleri ile aynı şekilde katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturma makamları, Narin'in kaybolmasından sonra 3 kez toplanan aile meclisinin aldığı son kararla Salim Güran'ın bu ifadeyi verdiği bilgisine ulaştığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "Katil, Nevzat" kararı almış

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Itibar:
    Allah belanzı versin inşallah 205 6 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    iyide bu çocuk ne yaptı size sizde nasıl bir kafa yapısı var nasıl bir zihniyete sahipsiniz ALLAH sizi bildiği gibi yapsın 138 2 Yanıtla
  • ferhat bakşi:
    Zincirleme giden olayda bir tek kişi katıl olamaz. Parmağı olan kim varsa hesabı sorulmalı. Bu nasıl vicdansizlik hiç mi merhamet yok bu insanlarda 101 1 Yanıtla
  • Nihat Salman:
    sonuç sıfır 72 2 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ:
    Gişe rekorları kıracak bir film çevirmişler... 70 0 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Kaç zamandır bir aydınlanmadı şu dava be 65 2 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    Çözün artık ya yeter 59 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    olacağı buydu zaten 40 0 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Hepsini içeriden çıkarmayın o zaman ötmeye başlarlar 25 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu gundilerden hersey beklenir 1 0 Yanıtla
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