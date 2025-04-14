Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlanıldı. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

SANIKLAR DİYARBAKIR ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

SAVUNMALARIN ALINMASINA BAŞLANDI

Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

DURUŞMA BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Sanıkların bazılarının yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma, basına ve dışarıdan izleyicilere kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Duruşmayı yalnızca avukatlar ile birinci dereceden aile yakınları izleyebiliyor.