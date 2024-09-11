Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

NARİN BATTANİYEYE SARILI GETİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ederken cinayete yardım ettiği ortaya çıkan ve dün tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde geçen bir detay Narin cinayetini aydınlatacak. Bahtiyar, Güran'ın yolda giderken korna ve selektör yaptığını, Güran'ın araçtan inerek eliyle yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı Narin'in cansız bedenini göstererek "bunu yok edeceksin" dediğini anlatmıştı. Bahtiyar, Güran'ın aracında torba olup olmadığını sorduğunu, kendisi de aracından çuval çıkardığını battaniyeye sarılı Narin'i alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduklarını kaydetmişti.

BATTANİYEYİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Narin'i çuvala koyduktan sonra battaniyeye Güran'ın aracının ön koltuğuna koyduğunu söyleyen Bahtiyar, battaniyenin tek kişilik olduğunu, renklerini hatırlamadığını ifade etti. Küçük Narin'in cansız bedeninin sarılı olduğu battaniyenin kime ait olduğu, nereye götürüldüğü ve hangi evden çıktığı hakkında çalışma başlatıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre adı Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da belirtmişti.

BATTANİYENİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tüm bu ifadeler ışığında soruşturmayı yürüten birimler battaniyenin bulunması için çalışma başlattı. Narin'in cesedinin taşınmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri battaniyenin bulunması için çalışma başlatıldı. Battaniye üzerinden alınacak DNA örneklerinin ve o battaniyenin kime ait olduğu sorusu cinayetin aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacak.