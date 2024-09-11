Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetindeki sır perdesi henüz aralanamazken cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan ve dün tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması uzmanların çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki çıkabilecek DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasına ışık tutacak.

11.09.2024 07:34
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

NARİN BATTANİYEYE SARILI GETİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ederken cinayete yardım ettiği ortaya çıkan ve dün tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde geçen bir detay Narin cinayetini aydınlatacak. Bahtiyar, Güran'ın yolda giderken korna ve selektör yaptığını, Güran'ın araçtan inerek eliyle yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı Narin'in cansız bedenini göstererek "bunu yok edeceksin" dediğini anlatmıştı. Bahtiyar, Güran'ın aracında torba olup olmadığını sorduğunu, kendisi de aracından çuval çıkardığını battaniyeye sarılı Narin'i alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduklarını kaydetmişti.

Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

BATTANİYEYİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Narin'i çuvala koyduktan sonra battaniyeye Güran'ın aracının ön koltuğuna koyduğunu söyleyen Bahtiyar, battaniyenin tek kişilik olduğunu, renklerini hatırlamadığını ifade etti. Küçük Narin'in cansız bedeninin sarılı olduğu battaniyenin kime ait olduğu, nereye götürüldüğü ve hangi evden çıktığı hakkında çalışma başlatıldı.

Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre adı Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da belirtmişti.

Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

BATTANİYENİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tüm bu ifadeler ışığında soruşturmayı yürüten birimler battaniyenin bulunması için çalışma başlattı. Narin'in cesedinin taşınmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri battaniyenin bulunması için çalışma başlatıldı. Battaniye üzerinden alınacak DNA örneklerinin ve o battaniyenin kime ait olduğu sorusu cinayetin aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacak.

Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali : Daha neyi cözeceksiniz amcadan baslayin asmaya 81 2 Yanıtla
  • ZEKİ: Cinayeti işleyen yardım eden bilip söylemeyen kim varsa öyle bir ibretlik ceza verilsinki kimse birdaha böyle birşeye kalkışamasın 82 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: işi çözdüler bile adli tıp raporu bekleniyor bence 53 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Suçlular bulundu ,sağlam deliller ile desteklenmek isteniyor.. Bekleyelim . 42 4 Yanıtla
  • Nok Ta: Dersinki ülke işgal altında. İşgalci kuvvetler mazlum halkı göz altına almış. Onlarda düşmana ser verip sır vermiyor. Bir kız canice öldürülmüş ve tüm köy sus pus. Bu nasıl bir zihniyet bu nasıl bir ahlak? 27 1 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: amcası abi ve annesi çıban başı bu Bermuda şeytan üçgeni 13 3 Yanıtla
  • serkan keskin: 1 ay olmadi mi battaniyiye bakilali, uzerinde istek uzerine spesifik olarak ayri ayri kisilere mi bakiliyo nedir 14 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Artık yeter bir ülkenin gündemini bu kadar meşgul edecek ne gençlerimiz var ne kızlarımız kast ediliyor neden narin bu kadar gündem oldu kimlerin eli var? 4 8 Yanıtla

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