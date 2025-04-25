Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

İKİ JANDARMA PERSONELİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada şu ana kadar 2 jandarma personeli tanık olarak dinlendiği belirtilirken; diğer tanıkların dinlenildiği bildirildi.

'VİCDANIM TATMİN OLMAMIŞTIR'

Duruşmayı bir süre takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çıkışta basın mensuplarına konuştu. Tanrıkulu, "Yargılamayı bir müddet izledim. Şunu ifade etmeliyim; tabii ki ilk yargılamada ilk derece mahkemesi 4 şüpheliyi müebbet hapisle cezalandırdı. Bir avukat olarak, bu davayı başından beri takip eden birisi olarak, ilk yargılamadaki yargılama beni tatmin etmemişti. Hüküm de beni tatmin etmemişti" açıklamasında bulundu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DURUŞMA 2 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ayrıca bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.